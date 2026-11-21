Von 4. bis 13. Dezember 2026 geht „Weihnachten am Klopeiner See“ bereits in seine dritte Auflage. Mit dabei sind unter anderem Matakustix, Die Edlseer, Marco Ventre und Band sowie Meilenstein.

Von Freitag, dem 4. Dezember, bis Sonntag, dem 13. Dezember 2026, lädt „Weihnachten am Klopeiner See“ bereits zum dritten Mal ein. Besucher erwartet ein Adventmarkt mit funkelnden Lichtern, regionaler Kulinarik und abwechslungsreicher Live-Musik.

Musikprogramm und neue Highlights

Musikalisch hat die dritte Auflage wieder zahlreiche bekannte Acts zu bieten. Für Stimmung sorgen unter anderem Meilenstein, Die Edlseer, Marco Ventre und Band, Matakustix, die Legenden DIE KAISER sowie Emely Myles und Frank Heller. Erstmals mit dabei ist heuer die Partyband MeetU, die den Weihnachtsmarkt gleich am ersten Tag eröffnet. Ein weiterer neuer Programmpunkt ist der Abend „DJ PAWALDER meets SAX&SUITS alias DJ CHURCHER“. Besinnliche Töne schlägt hingegen der Chor- und Musikabend an, bei dem erstmals die VV St. Kanzian und die Musikschule Südkärnten auftreten.

©zVg | Bühne frei für Matakustix, Die Edlseer, Marco Ventre und Band sowie viele weitere Acts. ©zVg | Bühne frei für Matakustix, Die Edlseer, Marco Ventre und Band sowie viele weitere Acts.

Kunsthandwerk, Schmankerl und beheizte Hütte

Neben der Bühne laden Aussteller mit Kunsthandwerk, Weihnachtsdekoration und Geschenkideen zum Bummeln ein. Für das leibliche Wohl ist mit Glühmost, Glühwein, Punsch sowie süßen und herzhaften Köstlichkeiten gesorgt. Wer sich zwischendurch aufwärmen möchte, kann in die große, beheizte Hütte gehen.