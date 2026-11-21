Die Suche nach einer Nachfolge für das „Parkcafé“ im Wolfsberger Stadtpark läuft weiter: Nachdem die ursprüngliche Bewerbungsfrist Anfang November abgelaufen ist, schreibt die Stadtgemeinde Wolfsberg nun erneut aus.

Die Suche nach einem neuen Betreiber für das „Parkcafé“ im Wolfsberger Stadtpark geht weiter.

Die Suche nach einem neuen Betreiber für das „Parkcafé“ im Wolfsberger Stadtpark geht weiter.

Wie bereits berichtet, sucht die Stadtgemeinde Wolfsberg einen neuen Betreiber für das „Parkcafé“ im Stadtpark. Nachdem die erste Ausschreibungsfrist am 5. November endete, läuft die Suche nun weiter. Die Stadtgemeinde hat die Vermietung der Fläche im Stadtpark erneut ausgeschrieben, Bewerbungen sind jetzt bis Donnerstag, den 10. Dezember 2026, um 12 Uhr möglich. Für alle Gäste heißt es: Das Café ist aktuell bis auf Weiteres regulär geöffnet.

Schirmbar samt Inventar ist abzulösen

Gegenstand der Ausschreibung ist weiterhin eine Fläche des Grundstücks 28/1, KG Reding, inklusive der vorhandenen Toilettenanlage. Wer den Zuschlag erhält, muss zudem die bestehende Schirmbar samt Inventar ablösen. Damit soll der Erholungsraum auch in Zukunft durch ein attraktives gastronomisches Angebot ergänzt und weiter belebt werden.

Bewerbung mit Betriebskonzept erforderlich

Für eine gültige Bewerbung müssen interessierte Unternehmer ein schriftliches Betriebskonzept vorlegen, aus dem die geplante Ausrichtung des Gastronomiebetriebes hervorgeht. Die eingereichten Konzepte werden im Anschluss von der Stadtgemeinde gemeinsam mit den weiteren Angeboten geprüft und bewertet. Die Bewerbungsunterlagen sind in der Abteilung Wohnungsamt/Liegenschaft der Stadtgemeinde Wolfsberg erhältlich.