Ein 27-Jähriger wurde bei Baumfällarbeiten im unwegsamen Gelände mit dem Bein unter einem Baumstamm eingeklemmt. Der Rettungshubschrauber „C11“ musste den Verletzten per Seilbergung abtransportieren.

Am Samstag, dem 21. November 2026, war ein 27-jähriger Mann aus Bosnien mit Holzschlägerungsarbeiten auf einer Waldparzelle in der Gemeinde Weißensee im Bezirk Spittal an der Drau beschäftigt. Die Kärntner Polizei berichtet: „Gegen 14.15 Uhr führte er im unwegsamen Gelände mit einer Motorsäge Baumfällarbeiten durch. Nach dem Fällen eines Baumes geriet er mit seinem Bein unter den Baumstamm.“

Rettungshubschrauber „C11“ rückte zur Seilbergung aus

Für die Einsatzkräfte gestaltete sich die Rettung aufgrund der Lage im Wald herausfordernd. Dazu heißt es seitens der Polizei weiter: „Aufgrund der schwierigen Geländeverhältnisse erfolgte die Bergung des Verletzten mittels Seilbergung durch den Rettungshubschrauber ‚C11‘.“ Der 27-Jährige wurde mit Verdacht auf schwere Verletzungen in das Unfallkrankenhaus (UKH) Klagenfurt geflogen. Im Einsatz standen die Bergrettung Oberes Drautal, die Feuerwehr Weißensee und die Polizeiinspektion Greifenburg.