In einer Kirche in St. Andrä (Bezirk Wolfsberg) wurde Bargeld gestohlen. Eine Mesnerin beobachtete einen unbekannten Mann und einen weißen Audi mit deutschem Kennzeichen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein mutmaßlicher Diebstahl beschäftigt derzeit die Polizei im Bezirk Wolfsberg. Am Samstag, dem 21. November 2026, wurde bekannt, dass aus der Filialkirche St. Jakob in der Gemeinde St. Andrä Bargeld verschwunden ist. Eine dort tätige Mesnerin hatte zuvor eine verdächtige Beobachtung gemacht.

Unbekannter Mann bei Kirche beobachtet

Gegen 11.45 Uhr bemerkte die Mesnerin laut Polizei einen weißen Audi mit deutschem Kennzeichen, der im Eingangsbereich der Kirche abgestellt gewesen sein soll. Ein unbekannter Mann mittleren Alters habe die Kirche verlassen und sei anschließend mit dem Auto in Richtung St. Paul weggefahren. Der Mann soll eine Arbeitshose und eine Schildkappe getragen haben. Außerdem wurde er mit rötlichem, gekraustem Haar und einer Umhängetasche beschrieben. Aufgrund eines unguten Gefühls kontrollierte die Mesnerin unmittelbar danach die versperrten Geldbehältnisse in der Kirche. Dabei stellte sie fest, dass aus einer Geldbox Bargeld im dreistelligen Eurobereich fehlte.

Polizei bittet um Hinweise

Der genaue Tatzeitpunkt und die Täterschaft sind derzeit noch unbekannt. Die Polizei betont ausdrücklich, dass die beobachtete Person nicht zwangsläufig mit dem Diebstahl in Verbindung stehen muss. Eine intensive Nachschau und Bestreifung im Bezirk Wolfsberg verlief bislang ohne Erfolg. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion St. Andrä unter 059133/2166 zu melden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.11.2026 um 19:35 Uhr aktualisiert