Am morgigen Sonntag, dem 22. November 2026, ziehen von Südwesten her rasch dichte Wolken auf. Ab Mittag setzt in Kärnten verbreitet Regen ein, während auf den Bergen und abends auch bis auf 800 Meter herab Schnee fällt.

Wie die Meteorologen der GeoSphere Austria prognostizieren, präsentiert sich der Himmel rasch bedeckt: „Am Sonntag nehmen die Wolken von Südwesten her rasch zu, abseits der Nebelfelder geht sich nur noch in der Früh im Osten Kärntens etwas Sonne aus.“

Regen ab Mittag und Schneeflocken bis auf 800 Meter

Im Laufe des Tages wird es im gesamten Land nass. Zur genauen Niederschlagsentwicklung heißt es seitens der GeoSphere Austria weiter: „Ab Mittag setzt von Südwesten her nach und nach Regen ein, oberhalb von rund 1000 m fällt Schnee.“ Kurzzeitig können sich aber auch noch weiter herab Schneeflocken dazumischen. Am Abend und während der Nacht sinkt die Schneefallgrenze dann meist bis auf 800 Meter. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen minus 3 und plus 2 Grad, die Tageshöchstwerte erreichen 2 bis 6 Grad.

Trübes Bergwetter und Schneefall in den Karnischen Alpen

Auch für Ausflüge in die Höhe sind die Aussichten am Sonntag wenig einladend. Bereits ab dem mittleren Vormittag geraten die Gipfel zunehmend in Nebel und von Süden her setzen zunächst meist leichte Schneefälle ein. Dazu erklärt die GeoSphere Austria: „Am Nachmittag können die Niederschläge vor allem in den Karnischen Alpen und den Karawanken zeitweise auch mal kräftiger ausfallen.“ Am wenigsten Niederschlag wird in den Tauern erwartet. Dazu weht lebhafter Wind aus südwestlicher Richtung bei rund minus 3 Grad in 2.000 Metern und um minus 7 Grad in 3.000 Metern Höhe.