Bei gleich zwei Perchtenveranstaltungen in Kärnten kam es am Samstag zu erschreckenden Szenen. Ein Teilnehmer brach nach einem Faustschlag zusammen, ein anderer wurde an seinen Hörnern zu Boden gerissen und schwer verletzt.

Zwei Perchtenveranstaltungen in Kärnten wurden am Samstag, dem 21. November 2026, von Gewalt überschattet. Sowohl in Bad Kleinkirchheim (Bezirk Spittal an der Drau) als auch in Wolfsberg wurden Teilnehmer von unbekannten Personen angegriffen. Beide Männer mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Faustschlag gegen die Brust hat böse Folgen

Der erste Vorfall ereignete sich gegen 19.25 Uhr beim Perchtenlauf in Wolfsberg. Dort versetzte ein bislang unbekannter Täter einem 31-jährigen Mitglied einer Perchtengruppe einen Faustschlag gegen die Brust, wie die Polizei berichtet. Eine anwesende Polizeistreife nahm den Vorfall auf. Zunächst blieb der Verletzte noch bei der Veranstaltung, doch dann passierte es: Rund 45 Minuten später brach er zusammen. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt wurde der Mann ins LKH Wolfsberg gebracht.

Krampus an den Hörnern zu Boden gerissen

Etwa eine Stunde später, gegen 20.25 Uhr, kam es auch bei einer Perchtenveranstaltung in Bad Kleinkirchheim zu einem Angriff. Dort packte ein unbekannter Zuschauer einen 21-jährigen Krampus an den Hörnern und zog diese mit voller Wucht nach oben. Anschließend riss er den jungen Mann seitlich zu Boden.

21-Jähriger schwer verletzt

Der 21-Jährige konnte sich zwar selbst aus der Situation befreien, erlitt bei dem Angriff jedoch schwere Verletzungen. Sanitäter der Johanniter versorgten ihn noch vor Ort, anschließend wurde er mit der Rettung ins Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht. In beiden Fällen sind die Täter bislang unbekannt. Der brutale Angriff reiht sich ein in eine Serie von Hörnerreiß-Attacken, die heuer bereits in Kärnten verzeichnet wurden, so etwa vor einer Woche am Wasenboden in Villach-Seebach oder Anfang November in Arnoldstein.