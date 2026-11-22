Führungswechsel bei den JUNOS Kärnten: Die Jugendorganisation der NEOS hat einen neuen Landesvorstand gewählt. An der Spitze steht künftig Student Luca Charamza, der in Kärnten einiges verändern möchte.

Bei den JUNOS Kärnten, der Jugendorganisation der NEOS, gibt es einen Führungswechsel. In Klagenfurt wurde ein neuer Landesvorstand gewählt. Luca Charamza übernimmt künftig den Vorsitz. Unterstützt wird der Student von Sandro della Schiava als stellvertretendem Landesvorsitzenden, Andre Ritter als Landesgeschäftsführer und Sarah Obernosterer, die im Landesvorstand für die Mitgliedergewinnung zuständig ist.

„Kärnten muss endlich Politik für junge Menschen machen“

Der neue Landesvorsitzende will vor allem die Zukunftsperspektiven junger Kärntner in den Mittelpunkt stellen. Dazu gehören für ihn leistbarer Wohnraum, gut bezahlte Arbeitsplätze, attraktive Karrierechancen und hochwertige Ausbildungsmöglichkeiten. „Schluss mit dem Stillstand! Kärnten muss endlich Politik für junge Menschen machen, statt ihre Zukunftsperspektiven aus den Augen zu verlieren“, fordert Charamza. Auch den Ausbau Kärntens als Universitäts- und Forschungsstandort hält er für wichtig.

Junge Menschen sollen in Kärnten bleiben können

Ein zentrales Anliegen des neuen JUNOS-Chefs ist es, jungen Menschen eine langfristige Perspektive in Kärnten zu ermöglichen. „Kärnten muss ein Bundesland sein, in dem junge Menschen nicht nur gerne aufwachsen, sondern auch bleiben, arbeiten und sich etwas aufbauen können“, betont Charamza. Mit dem neuen Landesvorstand wollen die JUNOS Kärnten außerdem ihre Organisation stärken, neue Mitglieder gewinnen und mehr junge Menschen für ihre politischen Anliegen begeistern.