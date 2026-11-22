Ein völlig verraucht­es Geschäftslokal im Fachmarktzentrum rief am Sonntagmorgen die Feuerwehr in St. Veit auf den Plan. Doch die Ursache war eine ganz andere als zunächst vermutet.

Ein vermeintlicher Brand sorgte am Sonntag, dem 22. November 2026, für einen Feuerwehreinsatz in St. Veit an der Glan. Gegen 5.50 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr St. Veit zu einem Brandmeldealarm in das Fachmarktzentrum in der Völkermarkter Straße gerufen. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, sahen sie sofort: Ein Geschäftslokal war vollständig verraucht. Doch schnell stellte sich heraus, dass die Ursache eine ganz andere war als zunächst vermutet.

Einbruchsalarm steckte hinter dem Rauch

Bei der Erkundung konnten die Feuerwehrleute rasch Entwarnung geben. Nicht ein Feuer, sondern ein ausgelöster Einbruchsalarm hatte die Verrauchung verursacht. Offenbar war das Geschäft mit einer Sicherheitsanlage ausgestattet, die bei einem Alarm Rauch freisetzt. „Mit mehreren Hochleistungslüftern wurde das Geschäftslokal rauchfrei gemacht“, so die Fire Veiter. Nach rund 40 Minuten war der Einsatz beendet und die Einsatzbereitschaft wiederhergestellt.

Bereits zweiter Alarm in dieser Woche

Für die Feuerwehr St. Veit war es bereits der zweite Brandmeldealarm in diesem Fachmarktzentrum innerhalb einer Woche: Erst am 20. November rückten sie kurz vor halb drei Uhr nachts dorthin aus.