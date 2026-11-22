Die Kärntner Polizei zog in der Nacht auf Sonntag zahlreiche Alko- und Drogenlenker aus dem Verkehr. Insgesamt wurden 23 Führerscheine abgenommen. Doch das war nicht alles.

In der Nacht von Samstag, dem 21. November, auf Sonntag, den 22. November 2026, führte die Polizei in ganz Kärnten Verkehrskontrollen durch. Der Schwerpunkt lag auf Alkohol und Drogen am Steuer. Die Bilanz der Schwerpunktaktion unter Leitung der Landesverkehrsabteilung Kärnten fällt deutlich aus: Insgesamt wurden 23 Führerscheine abgenommen.

19 Alkolenker und vier Drogenlenker erwischt

Bei 19 Fahrzeuglenkern stellten die Beamten eine Alkoholisierung fest, die zur Abnahme des Führerscheins führte. Weitere vier Personen mussten ihren Führerschein wegen Fahrens unter Drogeneinfluss abgeben. Drei Lenker verweigerten einen Alkohol- beziehungsweise Drogentest und werden deshalb angezeigt. Bei sechs weiteren Fahrzeuglenkern stellte die Polizei eine sogenannte Minderalkoholisierung fest.

Hunderte weitere Verkehrsverstöße

Doch nicht nur Alkohol und Drogen beschäftigten die Beamten. Im Zuge der Kontrollen wurden auch zahlreiche andere Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung und das Kraftfahrgesetz festgestellt. 279 Übertretungen wurden insgesamt angezeigt, zusätzlich hoben die Polizisten 226 Organmandate ein. Insgesamt wurden damit 505 weitere Verkehrsverstöße geahndet. Erst vom 19. auf den 20. November fand ein Schwerpunkt gegen Alkohol am Steuer in Kärnten statt, bei dem 19 Führerscheine abgenommen wurden.