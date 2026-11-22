Weit und breit keine Pistenraupe zu sehen? Trotzdem kann auf der Piste Lebensgefahr bestehen! Mit dieser eindringlichen Warnung wendet sich das Skigebiet Goldeck aktuell an alle Wintersportler.

Die Vorfreude auf die neue Skisaison ist bei vielen Wintersportlern bereits groß. Doch wer derzeit am Goldeck im Bezirk Spittal an der Drau unterwegs ist, sollte unbedingt aufpassen. Das Skigebiet hat am Samstag, dem 21. November 2026, eine eindringliche Warnung in den sozialen Medien veröffentlicht. „PISTEN GESPERRT – LEBENSGEFAHR!“, heißt es darin unmissverständlich. Bis zum offiziellen Saisonstart bleiben sämtliche Pisten gesperrt. Auch Skitourengeher müssen sich daran halten.

Skitourengehen rund um die Uhr verboten

Das Verbot gilt nicht nur während der Betriebszeiten der Pistenfahrzeuge, sondern rund um die Uhr. Sowohl der Aufstieg als auch die Abfahrt auf den gesperrten Pisten sind untersagt. Hintergrund sind die laufenden Vorbereitungen für den Winter. Dabei kommen unter anderem Pistenraupen mit Seilwinden zum Einsatz. Und genau diese können für Personen, die sich auf den Pisten aufhalten, zur lebensgefährlichen Gefahr werden.

Bist du ein Fan vom Skitourengehen? Ja, das ist eines meiner liebsten Winterhobbys. Ich gehe manchmal eine Tour. Nein, ich hab’s probiert und es gefällt mir gar nicht. Ich würde es gern einmal probieren. Ich weiß nicht. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Stahlseil kann plötzlich hochschnellen

Bei der Pistenpräparierung werden die schweren Fahrzeuge teilweise mit einem mehrere hundert Meter langen Stahlseil gesichert. Dieses kann flach über der Schneedecke verlaufen und ist für andere Wintersportler oft kaum zu erkennen. Besonders gefährlich wird es, wenn das Pistenfahrzeug seine Position verändert oder über eine Geländekuppe fährt. Dann kann das gespannte Seil plötzlich hochschnellen oder seitlich ausschlagen. Wer sich in diesem Moment im Bereich des Seils befindet, riskiert schwerste Verletzungen. Heimtückisch ist außerdem, dass die Gefahr auch dann bestehen kann, wenn weit und breit keine Pistenraupe zu sehen ist. Das Stahlseil kann sich über eine große Entfernung erstrecken.

„Bitte haltet euch an die Sperre“

Deshalb appellieren die Verantwortlichen des Skigebiets eindringlich an alle Wintersportler, die gesperrten Pisten nicht zu betreten. Die Sperre bleibt bis zum Saisonstart aufrecht, der spätestens am 18. Dezember über die Bühne gehen soll. Falls es Schnee- und Wetterlage zulassen, könnte die Öffnung auch früher erfolgen. Bis dahin heißt es jedoch: „Bitte haltet euch an die Sperre und bleibt den Pisten fern“, so der abschließende Appell des Skigebiets.