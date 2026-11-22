Nach der Landwirtschaftskammerwahl am 25. Oktober 2026 ist nun der nächste Schritt erfolgt: Am Freitag, dem 20. November 2026, wurde der neue Vorstand der Landwirtschaftskammer Kärnten offiziell angelobt. Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) nahm die Angelobung im Beisein von Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) vor. Auch die neuen Kammerrätinnen und Kammerräte wurden angelobt, und zwar vom wiedergewählten Landwirtschaftskammerpräsidenten Siegfried Huber. Auf die neue Führung warten in den kommenden Jahren einige Herausforderungen.

Huber bleibt Präsident der Landwirtschaftskammer

Bei der Wahl Ende Oktober hatte sich der Kärntner Bauernbund mit Spitzenkandidat Siegfried Huber als stärkste Kraft behauptet. Mit 47,15 Prozent der Stimmen sicherte sich die Liste erneut 18 Mandate. Deutlich zulegen konnte hingegen die Freiheitliche und Unabhängige Bauernschaft rund um Roman Linder. Sie erreichte 26,15 Prozent und gewann drei Mandate dazu, womit sie nun zehn Sitze hält. Die Gemeinschaft der Kärntner Bäuerinnen und Bauern (SJK) kam auf vier Mandate, die SPÖ Bäuerinnen und Bauern auf drei und die Liste Heimo Urbas auf eines. Die Wahlbeteiligung lag bei lediglich 36,34 Prozent. Auch im siebenköpfigen Kammervorstand haben sich die Kräfteverhältnisse damit etwas verschoben. Der Bauernbund hält weiterhin vier Sitze, die Freiheitliche und Unabhängige Bauernschaft verfügt nun über zwei und die SJK über einen.

„Schweinsbraten und Steak aus dem Drucker“

Bei der Angelobung sprach Landeshauptmann Fellner auch über die Veränderungen, mit denen die heimische Landwirtschaft konfrontiert ist. Dabei sorgte er mit einem ungewöhnlichen Beispiel für Aufmerksamkeit: „Erst kürzlich wurde ich selbst konfrontiert mit Schweinsbraten und Steak aus dem Drucker. Das will ich nicht.“ Die heimischen Bauern würden schließlich weit mehr leisten als nur Lebensmittel zu produzieren. Sie sichern laut Fellner Arbeitsplätze und Einkommen, erhalten die Kulturlandschaft und tragen zur regionalen Wertschöpfung bei. Gerade deshalb brauche es eine starke Interessenvertretung, die sich unabhängig von Parteigrenzen für die Landwirtschaft einsetzt. „Die Bäuerinnen und Bauern müssen sich auf euch verlassen können!“, appellierte er an die neuen Funktionäre.

Steigende Kosten und Wetterextreme als Herausforderungen

Auch Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber verwies auf die schwierige Situation vieler landwirtschaftlicher Betriebe. Neben steigenden Kosten und zunehmender Bürokratie würden vor allem Wetterextreme den Bauern zu schaffen machen. Umso wichtiger sei eine enge Zusammenarbeit zwischen der Landwirtschaftskammer und der Landespolitik. „Die Landwirtschaftskammer war, ist und bleibt als Interessenvertretung für unsere Bäuerinnen und Bauern unverzichtbar“, betonte Gruber. Eine wichtige Rolle werde die Kammer außerdem bei den bevorstehenden Verhandlungen über die Gemeinsame Agrarpolitik und den mehrjährigen Finanzrahmen der Europäischen Union spielen. Dabei gehe es unter anderem darum, die flächendeckende Bewirtschaftung in Kärnten langfristig zu sichern und den bäuerlichen Familien wirtschaftliche Perspektiven zu bieten.

Zusammenarbeit über Parteigrenzen hinweg

Sowohl Fellner als auch Gruber riefen die neu angelobten Funktionäre dazu auf, trotz unterschiedlicher politischer Zugehörigkeiten gemeinsam für die Interessen der Kärntner Landwirtschaft einzutreten. Dem wiedergewählten Präsidenten Huber wünschte Fellner, dass er auch künftig auf ein verbindendes Miteinander setzt. „Bleib der Alte!“, gab er ihm mit auf den Weg.