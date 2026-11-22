„Aber alle anderen haben schon eines!“ Diesen Satz kennen wohl viele Eltern. Eine Initiative aus Möllbrücke will den Druck rund um das erste Smartphone verringern – indem Familien gemeinsame Regeln vereinbaren.

In Kärnten setzt sich nun eine Initiative dafür ein, den Kauf von Smartphones für Kinder möglichst lange hinauszuzögern.

In Kärnten setzt sich nun eine Initiative dafür ein, den Kauf von Smartphones für Kinder möglichst lange hinauszuzögern.

Smartphones gehören für viele Kinder und Jugendliche längst zum Alltag. Doch wann ist der richtige Zeitpunkt für das erste eigene Gerät? Und wie können Eltern ihre Kinder vor Gefahren im Internet schützen? Mit diesen Fragen beschäftigten sich rund 140 Interessierte bei einem Informationsabend am 12. November 2026 im Veranstaltungszentrum Möllbrücke im Bezirk Spittal an der Drau. Eingeladen hatte eine regionale Elterninitiative, die gemeinsam mit der Marktgemeinde und der Bildungsregion Lurnfeld auf die Risiken der digitalen Welt aufmerksam machen möchte.

Eltern wollen erstes Smartphone hinauszögern

Hinter der Initiative steht Cornelia Maier, Sozialarbeiterin und Mutter zweier Volksschulkinder aus Möllbrücke. Sie möchte Eltern miteinander vernetzen und ihnen helfen, klare Regeln für die Smartphone-Nutzung ihrer Kinder zu vereinbaren. Bereits im Oktober 2025 gründete sie dafür eine WhatsApp-Community. Die Idee dahinter: Wenn sich mehrere Familien darauf verständigen, ihren Kindern noch kein eigenes Smartphone zu geben, soll auch der Druck auf jene Kinder sinken, deren Freunde bereits eines besitzen. Die Volksschule Lurnfeld beteiligte sich laut Land Kärnten als erste Schule des Bundeslandes auf Initiative der Eltern an dem Projekt. Maier erklärt:

Um Kinder und Jugendliche im digitalen Raum zu schützen, braucht es Grenzen. Und um diese Grenzen klar und konsequent setzen zu können, braucht es vor allem eines: Information und Wissen auf Elternebene.“

„Das Smartphone kann warten. Die Kindheit nicht“

Beim Informationsabend sprach auch Stephanie Blase, Gründerin des Vereins „Smartphone freie Kindheit Österreich“. Sie setzt sich dafür ein, den Kauf des ersten eigenen Smartphones möglichst lange hinauszuzögern. Gleichzeitig sollen Eltern lernen, wie sie bereits vorhandene Geräte durch passende Sicherheitseinstellungen, geeignete Apps und Regeln zur Bildschirmzeit sicherer machen können. „Mit jedem Jahr, um das wir das eigene Smartphone hinauszögern, schenken wir unseren Kindern ein Stück mehr Kindheit. Mehr Zeit für Freundschaften, Bewegung, Fantasie und echte Erlebnisse. Das Smartphone kann warten. Die Kindheit nicht“, betont Blase.

Ab welchem Alter sollten Kinder ihr erstes Smartphone bekommen? Unter 6 Jahre 6 bis 8 Jahre 9 bis 12 Jahre Erst ab 13 Jahren Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Initiative soll auf weitere Gemeinden ausgeweitet werden

Unterstützung kommt auch vom Land Kärnten. Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger (SPÖ) betont, dass digitaler Kinderschutz nicht allein Aufgabe der Eltern sei. Auch Schulen, Gemeinden, Politik und Betreiber digitaler Plattformen müssten Verantwortung übernehmen. Bildungs- und Jugendreferent Peter Reichmann (SPÖ) spricht sich zudem für eine frühzeitige und altersgerechte Medienbildung aus. Nach dem großen Interesse am Informationsabend möchte die Elterninitiative ihr Netzwerk nun auf benachbarte Gemeinden ausweiten. Ziel ist es, noch mehr Familien zusammenzubringen und gemeinsame Vereinbarungen für den Umgang mit Smartphones zu ermöglichen.