Jetzt wird es richtig winterlich in Kärnten. In den kommenden Tagen sinken die Temperaturen auf bis zu minus 6 Grad. Ab Mittwoch könnte ein Italientief sogar Schnee bis in die Täler bringen.

In Kärnten kann es ab der Wochenmitte bis in die Täler schneien.

In Kärnten kann es ab der Wochenmitte bis in die Täler schneien.

Der Winter macht in Kärnten ernst. Nach einem regnerischen Sonntag startet die neue Woche zwar zunächst mit Sonnenschein, doch es wird kalt. In der Nacht auf Dienstag könnte das Thermometer auf bis zu minus 6 Grad sinken. Und ab Mittwoch nimmt der Winter Fahrt auf: Laut GeoSphere Austria könnte ein Italientief sogar Schnee bis in die Kärntner Täler bringen.

Montag: Sonne kehrt zurück, aber es bleibt kalt

Nach dem regnerischen Sonntag zeigt sich das Wetter am Montag wieder von seiner freundlicheren Seite. In den meisten Regionen Kärntens scheint die Sonne. Lediglich in den Beckenlagen können sich bis in den Vormittag hinein Nebel- und Hochnebelfelder halten. Am Tauernhauptkamm bleiben dichtere Wolken zurück. „Vor allem in den nördlichen Regionen kann der Nordwind auch kräftig auffrischen“, prognostizieren die GeoSphere-Wetterexperten. Nach einem frostigen Morgen mit minus 1 bis plus 2 Grad steigen die Temperaturen tagsüber auf 2 bis 7 Grad.

Sonnenanbeter oder Schneefan: Welches Wetter bevorzugst du? Frühling, wenn die ersten Blumen blühen. Sommer: Der Sprung ins kühle Nass gehört dazu. Nichts geht über einen Herbstspaziergang durchs bunte Laub. Winter: Wenn die ersten Schneeflocken vom Himmel fallen. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Dienstag: Bis zu minus 6 Grad

Am Dienstag sorgt ein Zwischenhoch für viel Sonnenschein. Nebel ist kaum zu erwarten, dafür wird es richtig frostig. In den Morgenstunden sinken die Temperaturen auf bis zu minus 6 Grad. Auch tagsüber bleibt es kalt: Mehr als 1 bis 4 Grad sind laut GeoSphere Austria nicht zu erwarten.

Mittwoch: Schnee könnte bis in die Täler fallen

Am Mittwoch ist es mit dem freundlichen Wetter in Kärnten schon wieder vorbei. Nach einem teils nebligen, teils sonnigen Start in den Tag ziehen von Südwesten her rasch dichte Wolken auf. Im Laufe des Tages erreicht Kärnten von Italien aus neuer Niederschlag, der sich bis zum Abend auf alle Landesteile ausbreitet. „Die Schneefallgrenze kann dabei von 800 m bis in die Täler sinken“, so die GeoSphere. Dazu bleibt es bei Höchsttemperaturen um nur plus 1 Grad kalt.

Donnerstag: Winterliche Verhältnisse in Kärnten

Auch am Donnerstag bleibt es winterlich. Ein Tief über Italien bringt laut GeoSphere Austria verbreitet Schneefall, der bis in die Täler reichen soll. Entlang der südlichen Landesgrenze könnte es sogar etwas kräftiger schneien. Die Temperaturen bewegen sich tagsüber nur um den Gefrierpunkt oder knapp darüber. Und wer schon jetzt auf weiße Weihnachten hofft: In diesem Artikel erfährst du, wie wahrscheinlich Schnee am Heiligen Abend in deiner Region ist.