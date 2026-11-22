Dass man für eine Turnstunde nicht unbedingt einen Turnsaal braucht, beweisen derzeit eine Lehrerin und ihre Schülerinnen an der BAfEP Kärnten. Weil kein Turnsaal verfügbar war, musste sich Lehrerin Anna Weinstabl kurzerhand etwas anderes einfallen lassen. Ihre Lösung: Statt die Sportstunde ausfallen zu lassen, wurde das Klassenzimmer kurzerhand zur Tanzfläche umfunktioniert. Mit ihren 21 Schülerinnen studierte sie die Trend-Choreografie zum Song „Wake it up“ ein. Das Ergebnis kann sich sehen lassen – und begeistert mittlerweile auch das Internet.

Video wird zum Internethit

Zum schnellen Beat wird synchron geklatscht, gestampft und gesprungen. Dabei orientiert sich die Gruppe am derzeit beliebten „Wake it up“-Trend, der in sozialen Medien wie TikTok und Instagram die Runde macht. Bei der energiegeladenen Tanz-Challenge werden verschiedene Schrittfolgen und Körperbewegungen zu einer schnellen, rhythmischen Choreografie kombiniert. Dass die Kärntner Schülerinnen dabei nicht nur ein gutes Rhythmusgefühl beweisen, sondern auch sichtlich Spaß haben, dürfte zum Erfolg des Videos beigetragen haben. Mehr als 300.000 Aufrufe hat der Clip laut Schulleiterin Barbara Graber bereits gesammelt.

Direktorin ist begeistert

Diese freut sich über die kreative Idee ihrer Lehrerin. „Kein Turnsaal, kein Problem!“, bringt sie die Aktion gegenüber 5 Minuten auf den Punkt. Für sie zeigt das Video vor allem, wie wichtig es ist, Bewegung auch abseits des klassischen Sportunterrichts in den Schulalltag einzubauen. „Bewegung macht Spaß und sollte wie hier unverhandelbarer Teil des Alltags sein – auch und gerade, weil im Schulalltag sowieso genügend Zeit im Sitzen verbracht wird“, betont Graber. Und weiter: „Als Schulleiterin bin ich mehr als glücklich, wenn ich sehe, dass dieses Bewusstsein bei den ca. 650 angehenden Pädagoginnen und Pädagogen geweckt und gefördert wird“, erklärt sie. Und auch die Lehrerin Anna Weinstabl freut sich über das Engagement der Schülerinnen: „Danke an die 3CE für euren Einsatz und eure Energie – sogar noch in der 9. und 10. Stunde!“, teilt sie auf Instagram mit.