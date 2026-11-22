Viele Lebensmittel landen unnötig im Müll, während wir im Supermarkt immer mehr Geld ausgeben. Eine Kärntner Expertin verrät fünf einfache Tricks, um zu sparen, ohne zu verzichten.

Wer kennt es nicht? Man geht nur schnell ein paar Lebensmittel einkaufen und steht am Ende mit einer vollen Einkaufstasche und einer überraschend hohen Rechnung an der Kassa. Dabei hätte man zu Hause oft noch genügend Zutaten für mehrere Mahlzeiten. Genau hier sieht die Kärntnerin Elke Schlederer-Oberhauser großes Sparpotenzial. Die dreifache Mutter ist Gründerin von „BEST OF THE REST“ und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Lebensmittelwertschätzung und nachhaltigem Haushalten. Seit 2015 gibt sie ihr Wissen auch in der Erwachsenenbildung weiter. Ihr Motto: „Sparen heißt nicht verzichten, sondern das Beste aus dem Vorhandenen machen.“ Gegenüber 5 Minuten verrät sie fünf einfache Tricks, mit denen Familien ihre Haushaltskasse entlasten können.

1. Vor dem Einkaufen zuerst in den Kühlschrank schauen

Der erste Spartipp beginnt nicht im Supermarkt, sondern in der eigenen Küche. „Vor dem Einkauf zuerst den Kühlschrank, die Tiefkühltruhe und die Vorratsschränke kontrollieren“, empfiehlt Schlederer-Oberhauser. Denn häufig werden Lebensmittel gekauft, die ohnehin schon zu Hause vorhanden sind. Wer vor dem Einkauf einen kurzen Blick auf seine Vorräte wirft und sich überlegt, was in den nächsten Tagen auf den Tisch kommen soll, kann unnötige Ausgaben vermeiden. Dafür braucht es keinen komplizierten Wochenplan. Schon eine grobe Übersicht darüber, welche Gerichte man kochen möchte und welche Zutaten tatsächlich fehlen, kann helfen.

©Helge Bauer Die Expertin für nachhaltiges Haushalten Elke Schlederer-Oberhauser gibt Tipps, wie man beim Einkaufen und Haushalten sparen kann.

2. Nicht jedes Schnäppchen ist wirklich günstig

Zwei Packungen zum Preis von einer? Ein besonders günstiges Großgebinde? Solche Angebote klingen verlockend, können aber schnell zur Kostenfalle werden. „Der größte Sparfehler ist für mich, allein auf den niedrigen Preis zu schauen“, erklärt die Expertin. Sie empfiehlt, bei Angeboten auf den Grundpreis zu achten, also etwa darauf, wie viel ein Kilogramm oder ein Liter tatsächlich kostet. Entscheidend sei aber auch, ob man die gekaufte Menge überhaupt verbrauchen kann. „Ein Lebensmittel ist nicht günstig, wenn es am Ende ungenutzt im Müll landet“, betont Schlederer-Oberhauser.

3. Mit ein paar Grundzutaten viele Gerichte zaubern

Für jedes neue Rezept eigens einkaufen gehen? Das muss nicht sein. Schlederer-Oberhauser rät dazu, einige vielseitig verwendbare Lebensmittel auf Vorrat zu haben. Dazu zählen beispielsweise Erdäpfel, Reis, Nudeln und Hülsenfrüchte. Aus solchen Grundzutaten lassen sich viele unterschiedliche Mahlzeiten zubereiten. Wer sie mit bereits vorhandenem Gemüse oder anderen Zutaten kombiniert, muss seltener spontan einkaufen gehen. Gerade in ihren Workshops in Kärnten beobachtet die Expertin, dass vielen Menschen der Überblick über ihre Vorräte fehlt. Angebrochene Packungen geraten in Vergessenheit, Lebensmittel werden doppelt gekauft und für jedes Gericht werden neue Zutaten besorgt. Dabei ließe sich oft aus dem, was ohnehin vorhanden ist, noch etwas Gutes kochen.

4. Brot, Obst und Gemüse nicht vorschnell wegwerfen

Trocken gewordenes Brot, ein Apfel mit einer Druckstelle oder übrig gebliebenes Gemüse: Solche Lebensmittel landen laut Schlederer-Oberhauser besonders häufig unnötig im Müll. Dabei können sie oft noch verarbeitet werden, sofern sie nicht verdorben sind. Auch beim Mindesthaltbarkeitsdatum gibt es immer wieder Unsicherheiten. Die Expertin erinnert daran, dass dieses nicht mit dem Verbrauchsdatum verwechselt werden darf. Bei korrekt gelagerten und ungeöffneten Lebensmitteln kann es sich lohnen, nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums sorgfältig zu prüfen, ob sie noch genießbar sind. Ein Verbrauchsdatum, wie es bei besonders leicht verderblichen Lebensmitteln verwendet wird, muss hingegen eingehalten werden.

Achtest du darauf, keine Lebensmittel zu verschwenden? Nein, leider wird bei mir vieles schlecht. Ja, aber hin und wieder werfe ich Lebensmittel weg. Ich werfe nur selten etwas weg. Ich verwerte so gut wie alle Reste und werfe fast nie Lebensmittel weg. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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5. Selbst aus dem Brokkolistrunk lässt sich noch etwas machen

Auf die Frage nach ihrem überraschendsten Spartipp verweist die Kärntnerin auf den Teil eines Gemüses, der in vielen Küchen ganz selbstverständlich im Mistkübel landet: den Brokkolistrunk. „Viele Menschen werfen den Brokkolistrunk weg. Dabei lässt er sich schälen und klein geschnitten genauso gut in Suppen, Gemüsepfannen oder Aufläufen verwenden“, erklärt sie. Auch geeignetes Karottengrün oder frische Radieschenblätter können noch in der Küche zum Einsatz kommen. Wer solche vermeintlichen Abfälle sinnvoll verwertet, holt mehr aus seinen Einkäufen heraus und muss weniger Lebensmittel entsorgen.

„Sparen soll den Alltag erleichtern“

Für Schlederer-Oberhauser steht dabei eines im Vordergrund: Niemand soll das Gefühl haben, beim Sparen auf gutes Essen verzichten zu müssen. „Das Wichtigste: Sparen soll den Alltag erleichtern, nicht den Genuss nehmen“, betont sie. Ihre Erfahrungen aus der Erwachsenenbildung und dem Familienalltag hat die Kärntnerin mittlerweile auch in ihrem Buch „SPARBUCH – Mit Hand, Herz und Hausverstand“ zusammengefasst. Darin macht sie deutlich: Auch ohne große Veränderungen oder aufwendige Sparpläne kann man im Alltag bereits einiges bewirken. Oft reicht es, bewusster einzukaufen, vorhandene Lebensmittel besser zu nutzen und weniger wegzuwerfen.