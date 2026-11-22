Eine Frage ihrer eigenen Kinder brachte Stefan und Alexandra auf eine besondere Idee. Jetzt wollen die beiden insgesamt 112 Kilometer (extrem-)wandern, um krebskranken Kindern zu helfen – und das mit einem besonderen Maskottchen.

62 Kilometer rund um den Wörthersee, weitere 50 Kilometer rund um den Ossiacher See – und das alles für den guten Zweck. Stefan und Alexandra S. aus Hermagor haben sich für 2027 eine ganz besondere Herausforderung vorgenommen. Unter dem Namen „Toastiiontour“ wollen die beiden bei zwei Extremwanderungen an ihre körperlichen Grenzen gehen und gleichzeitig Spenden für die Kinderkrebshilfe sammeln. Vor allem die Gedanken und Fragen ihrer drei Kinder haben die Eltern zu diesem Vorhaben bewegt haben.

„Wenn die eigenen Kinder fragen, ob sie etwas tun können …“

Gerade in der Vorweihnachtszeit denken Stefan und Alexandra viel darüber nach, wie gut es ihrer Familie geht. Ihre drei Kinder sind gesund – etwas, das für die beiden keineswegs selbstverständlich ist. „Wenn man bedenkt, dass Kinder sich einfach wünschen, gesund zu werden, sollte dies niemanden kaltlassen“, erklären sie gegenüber 5 Minuten. Besonders berührt hat die Eltern aber die Reaktion ihrer eigenen Kinder. „Wenn die eigenen Kinder fragen, ob sie etwas tun können, dass es den Kindern besser geht, dann löst das in einem etwas aus“, erzählen sie. Für Stefan und Alexandra war deshalb klar: Sie möchten nicht nur darüber reden, sondern selbst etwas unternehmen. Gleichzeitig wollen sie ihren Kindern den eigentlichen Gedanken von Weihnachten näherbringen – nämlich auch an jene Menschen zu denken, denen es nicht so gut geht. „Für uns war klar, dass wir etwas schaffen wollen, um einen kleinen Beitrag leisten zu können, auch wenn uns klar ist, dass das nicht alle Probleme beiseiteschaffen kann.“

62 Kilometer mitten in der Nacht

Da die beiden leidenschaftlich gerne Sport betreiben, war die passende Herausforderung schnell gefunden. Am 9. Jänner 2027 wollen sie bei der „Wörthersee Extreme“ an den Start gehen. Dabei müssen die Teilnehmer 62 Kilometer und rund 1.800 Höhenmeter bewältigen. Gestartet wird um Mitternacht in Velden, spätestens 15 Stunden später müssen die Wanderer wieder im Ziel sein. Doch damit ist es für die Hermagorer noch nicht getan. Am 5. Juni 2027 steht mit dem „Megamarsch Ossiacher See“ bereits die nächste Herausforderung auf dem Programm. Diesmal gilt es, 50 Kilometer innerhalb von maximal 14 Stunden zurückzulegen. Insgesamt wollen Stefan und Alexandra damit 112 Kilometer für krebskranke Kinder bewältigen.

Ein sportliches Toastbrot als Glücksbringer

Für ihre außergewöhnlichen Wanderungen haben sich die beiden einen außergewöhnlichen Begleiter erschaffen: ein Toastbrot namens „Toastii“. Das kleine Gipfelmaskottchen ist das Markenzeichen ihrer Instagramseite „Toastiiontour“, auf der sie Wanderungen und Ausflugsziele in Kärnten vorstellen. Doch warum ausgerechnet ein Toastbrot? „Da wir nicht gerne im Vordergrund stehen, haben wir Toastii, unser Gipfelmaskottchen, welches auf jeder Tour mit ist, als Hauptakteur gewählt“, erklären die beiden. Und weil es bereits so viele verschiedene Maskottchen gibt, sie aber noch nie ein sportliches Toastbrot gesehen hatten, fiel die Wahl eben auf Toastii. Auch bei den beiden Extremwanderungen wird das Maskottchen natürlich mit dabei sein. Es soll außen am Rucksack befestigt werden und auf die Spendenaktion aufmerksam machen.

Jeder Euro zählt

Ein konkretes Spendenziel haben sich Stefan und Alexandra nicht gesetzt. „Wir haben kein genaues Ziel, wie viel zusammenkommen soll, denken aber, dass jeder Euro ein Gewinn für die Kinderkrebshilfe ist“, betonen sie. Bis Juni 2027 möchten die beiden weiter Spenden sammeln und auch Unternehmen aus der Region zum Mitmachen bewegen. Mit der Kärntner Kinderkrebshilfe haben sie bereits Kontakt aufgenommen, weitere Gespräche sind geplant.

So kannst du helfen: Wer die Familie bei ihrem Vorhaben unterstützen möchte, findet die Spendenaktion unter dem Namen auf GoFundMe. Auf Instagram unter @toastiiontour nehmen Stefan und Alexandra Interessierte außerdem bei ihren Vorbereitungen zu den beiden Extremwanderungen mit.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.11.2026 um 14:10 Uhr aktualisiert