Wie der Verein bekannt gab, engagieren die Wölfe mit Michael Wagner ab sofort einen sportlichen Berater. Der 50-jährige gebürtige Wiener war zuletzt bis zum Ende der vergangenen Saison als Sportdirektor beim FK Austria Wien tätig, wo er zuvor bereits dem Verwaltungsrat angehört hatte.

Erfolgreiche Spielerkarriere und UEFA A-Lizenz

Neben seiner Erfahrung im Management bringt Wagner auch eine beachtliche Laufbahn als Aktiver mit ins Lavanttal. Er absolvierte 285 Spiele in der österreichischen Bundesliga, sammelte bei einem einjährigen Gastspiel beim SC Freiburg Erfahrung in der deutschen Bundesliga und stand zehn Mal im Kader des österreichischen Nationalteams. Seine erfolgreichste Zeit als Spieler erlebte er beim FK Austria Wien, mit dem er einen Meistertitel sowie drei Cup-Siege feierte. Zudem verfügt der Geschäftsmann über die UEFA A-Lizenz. Beim WAC soll Wagner ab sofort als wichtiges Bindeglied zwischen Präsident Dietmar Riegler und seinem Vorstandsteam auf der einen Seite sowie dem Trainerteam und der Mannschaft auf der anderen Seite agieren.

Neue Perspektive für eine erfolgreiche Zukunft

„Ich freue mich nach den sehr guten Gesprächen mit Präsident Dietmar Riegler auf meine neue Rolle beim WAC. Ich kenne den Verein gut und will eine neue Perspektive mit in den Klub bringen, um gemeinsam wieder in eine sportlich erfolgreichere Zukunft aufzubrechen“, erklärt Michael Wagner. Auch WAC-Präsident Dietmar Riegler zeigt sich überzeugt: „Nach bereits längeren Überlegungen bin ich überzeugt, dass wir mit Michael Wagner den richtigen Mann für die Rolle als sportlichen Beirat gefunden haben. Ich freu mich auf die Zusammenarbeit und eine erfolgreiche gemeinsame Zukunft.“