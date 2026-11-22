Während Winterstimmung herrscht, wird in Kärnten bereits für die nächsten Hitzetage vorgesorgt: 107 der 132 Gemeinden haben für Kindergärten, Kindertagesstätten und Volksschulen insgesamt 322 Hitzeschutzmaßnahmen eingereicht.

Während die Temperaturen draußen sinken, rüsten sich Kärntens Gemeinden bereits für den kommenden Hitzesommer. Mit der Hitzeschutzförderung des Landes sollen Kindergärten, Kindertagesstätten und Volksschulen mit mehr Schatten auf Spielplätzen, begrünten Schulhöfen und angenehmeren Temperaturen in Klassenzimmern und Gruppenräumen ausgestattet werden. 107 der 132 Kärntner Gemeinden haben bereits um eine Förderung angesucht, 106 halten ihre Zusage schon in Händen. Insgesamt wurden 322 Maßnahmen eingereicht, womit sich bereits mehr als 80 Prozent aller Gemeinden beteiligen. Das Land unterstützt die Vorhaben mit 4,5 Millionen Euro.

Schwammstadtbäume, Sonnensegel und Kühlsysteme

Wie vielfältig die eingereichten Projekte ausfallen, zeigen konkrete Beispiele aus den Bezirken: Im Bezirk St. Veit an der Glan ist etwa die Entsiegelung und Begrünung eines Schulhofes vorgesehen, während im Bezirk Feldkirchen künftig Schwammstadtbäume Schatten spenden und Regenwasser besser aufnehmen sollen. Weitere Vorhaben reichen von beschatteten Spielflächen und Freiluftklassen mit Pergolen bis hin zu Sonnensegeln, Trinkwasserbrunnen und Kühlsystemen.

Förderung läuft bis Ende 2027

Das Land Kärnten übernimmt bis zu 80 Prozent der förderfähigen Kosten. Von den 4,5 Millionen Euro des Förderbudgets 2026 sind aktuell noch 25.166 Euro verfügbar, die Aktion läuft noch bis zum 31. Dezember 2027. Auch für das Jahr 2027 ist eine weitere Unterstützung beim Hitzeschutz vorgesehen. Zudem lädt Landeshauptmann Daniel Fellner am Donnerstag, dem 26. November 2026, Vertreterinnen und Vertreter aus Bildung, Umwelt, Gesundheit, Pflege, Städteplanung, Architektur, Landwirtschaft sowie Sozialpartner und Regierungsmitglieder zum 1. Kärntner Klimadialog ein. Ähnlich dem Kärntner Sicherheitsgipfel sollen diesem Auftakt regelmäßig weitere Treffen folgen.