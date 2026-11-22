Mit geheimnisvollem Charme, eleganten Outfits und jeder Menge Feierlaune startete der Maturaball des BSC Feldkirchen im Stadtsaal in eine unvergessliche Ballnacht. In unserer Bildgalerie gibt es die besten Fotos zum Durchklicken!

Unter dem Motto „Midnight Masquerade“ wurde stilvoll gefeiert und ausgelassen getanzt. Für den richtigen Sound sorgte die Band Major 7, während die „DJs von Lond“ in der Disco ordentlich einheizten. Ein großartiges Buffet, beste Stimmung und eine volle Tanzfläche machten die Nacht perfekt. Gefeiert wurde bis in die frühen Morgenstunden! Im Trubel gesichtet: Stadträte Christoph Gräfling, Simon Niederbichler und Helmut Kraßnig, Schauspielerin Dagmar Sickl, Jungunternehmerin Gloria Truppe, Direktor des BRG Alexander Kröll und sein Vorgänger Herwig Klautzer, Bauunternehmer Robert Rauter und Banker Gerhard Schreilechner.

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