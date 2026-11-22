Die angespannte Situation in den Morgenbussen zwischen Spittal an der Drau und Seeboden schlägt weiterhin hohe Wellen. Konkret geht es um den Kurs der Linie 182, der an Schultagen um 7.15 Uhr vom Bahnhof Spittal-Millstätter See abfährt und um 7.29 Uhr bei der Mittelschule Seeboden ankommt. Für viele Schüler ist dies die einzige Verbindung, mit der sie pünktlich zum Unterricht erscheinen können, da der nächste Bus die Schule erst um 7.49 Uhr erreicht. Nachdem am 12. November 2026 ein Kind während der Fahrt in dem überfüllten Bus zusammengebrochen war, fordern nun sowohl die NEOS Spittal als auch Verkehrslandesrat Sebastian Schuschnig rasche Lösungen.

NEOS bringen Antrag im Spittaler Gemeinderat ein

Die NEOS Spittal reagieren auf den Vorfall mit einem selbständigen Antrag in der nächsten Sitzung des Spittaler Gemeinderats am Mittwoch, dem 9. Dezember 2026. Darin wird ein zusätzlicher Verstärkerbus zur Ankunftszeit 7.29 Uhr in Seeboden gefordert. „Es kann nicht sein, dass für unsere Kinder keine Lösung gefunden wird. Ein zweiter Bus, der die Kinder sicher in die Schule bringt, muss doch möglich sein. Das müssen wir gemeinsam zusammenbringen“, betont NEOS-Gemeinderat Ludwig Gasser. Laut Gasser hätten Eltern bereits seit Langem auf die Zustände hingewiesen, ohne dass etwas passiert sei.

Auch auf Landesebene kommt Bewegung in die Causa

Verkehrslandesrat Sebastian Schuschnig schaltet sich aktiv in die Debatte ein und verlangt konkrete Maßnahmen von den Verkehrsbetrieben: „Die aktuelle Situation ist vor allem für Schulkinder herausfordernd, ich kann den Unmut der Eltern völlig nachvollziehen“. Die Argumentation der ÖBB dagegen ist für mich nicht verständlich. „. Auf alternative Buslinien zu verweisen oder sogar andere Unterrichtszeiten zu fordern, löse dieses Problem in keiner Weise, heißt es. „Ich bin überzeugt davon, dass es Handlungsspielraum gibt, was eine bessere Abstimmung der Busverbindungen betrifft, und habe daher den Verkehrsverbund Kärnten beauftragt, mit Postbus an konkreten Vorschlägen zu arbeiten, die sich rasch umsetzen lassen. Wir können gemeinsam Verbesserungen zustande bringen, wenn alle einem Strang ziehen.“