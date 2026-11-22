Eine außergewöhnliche Erfolgsgeschichte wurde am Samstag, dem 14. November 2026, im deutschen Kulmbach Wirklichkeit: Die erst 22-jährige Marlene Hollenstein aus Bregenz holte sich bei der WFF Universe den Titel Miss Universe 2026. An ihrer Seite als Coach stand der gebürtige Lavanttaler Klaus „Serratus“ Drescher, selbst dreifacher Mr. Universum. Für ihn ist dieser Erfolg eine besondere Premiere, denn Hollenstein ist die allererste Athletin, die er jemals auf einen Wettkampf vorbereitet hat. Nach seiner eigenen erfolgreichen Wettkampfkarriere wollte Drescher ursprünglich einmal seinen ersten männlichen Athleten zum Mr. Universe führen. Doch es kam anders, und gleich seine erste Athletin holte sich den Titel Miss Universe.

In nur acht Wochen Vorbereitung zur „Kriegerin“ im Gym

Bemerkenswert ist dabei der kurze Vorlauf: Marlene Hollenstein betreibt erst seit etwas mehr als einem Jahr Kraftsport. Nach einer schweren Knieverletzung fand sie über ihre Freundin Dominika Borsuková zum Training, die ihr zunächst die Grundlagen vermittelte. In weiterer Folge übernahm Drescher ihre sportliche Weiterentwicklung und die gezielte Wettkampfvorbereitung, für die gerade einmal rund acht Wochen Zeit blieben. In dieser intensiven Phase setzte die 22-Jährige die Trainings- und Ernährungsvorgaben mit großer Disziplin um. Jede Einheit war intensiv, jede Bewegung kontrolliert und technisch präzise. Ihr Coach beschreibt sie als echte „Kriegerin“ im Gym und vermutet angesichts ihrer körperlichen Entwicklung und Anpassungsfähigkeit sogar ein genetisches Ausnahmetalent.

Durch die Türe gehen musste sie selbst…

Drescher selbst blickt auf eine beeindruckende Laufbahn mit drei Mr.-Universum-Titeln, zwei Weltmeistertiteln, einem Europameistertitel sowie neun internationalen österreichischen Meistertiteln und Gesamtsiegen zurück. „Als Coach konnte ich Marlene lediglich eine Türe zeigen. Durchgehen musste sie selbst – und sie hat es tatsächlich gewagt! Was sie daraus gemacht hat, ist ausschließlich ihr Verdienst“, betont der gebürtige Lavanttaler.

©Fabio Carrizo Blick zurück ins Jahr 2023: Mit genau dieser österreichischen Flagge feierte Klaus „Serratus“ Drescher einst seinen eigenen Mr.-Universum-Titel in Mexiko.

Eine besondere Österreich-Flagge auf der Bühne

Für einen emotionalen Moment sorgte in Kulmbach auch die österreichische Flagge, mit der Hollenstein ihren Triumph auf der Siegerbühne feierte: Es handelte sich um exakt jene Fahne, mit der Drescher bereits 2023 bei seinem Mr.-Universum-Titel in Mexiko auf dem Podium gestanden hatte und auf der sogar noch Spuren seines damaligen Wettkampf-Bräunungssprays zu sehen sind.

©Pia Lorenz Frischgebackene Miss Universe 2026 Marlene Hollenstein feiert ihren Triumph eingerahmt von zwei deutschen Athletinnen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.11.2026 um 17:34 Uhr aktualisiert