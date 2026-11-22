Am Donnerstag feierten 24 junge Menschen ihren erfolgreichen Lehrabschluss beim Land Kärnten und am Freitag wurden rund 40 neue Mitarbeiter willkommen geheißen.

Im Spiegelsaal der Kärntner Landesregierung stand die Woche ganz im Zeichen der Mitarbeiter des Landes. Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ), Landeshauptmannstellvertreter Martin Gruber (ÖVP) und Personaldirektor Günther Wurzer empfingen sowohl frisch ausgelernte Lehrlinge als auch rund 40 neue Bedienstete.

40 neue Kollegen willkommen geheißen

Am Freitag wurden rund 40 neue Mitarbeiter des Landes Kärnten offiziell begrüßt. Neben Fellner, Gruber und Wurzer hießen auch Landesamtsdirektor Dieter Platzer, Carmen Hedenig von der Kärntner Verwaltungsakademie und Gerd Kurath von der Personalvertretung die neuen Kollegen willkommen. „Alles, was ihr tut und sagt, macht ihr künftig als Vertreterinnen und Vertreter des Landes Kärnten und der Menschen, die hier leben“, betonte Landeshauptmann Daniel Fellner und unterstrich die Bedeutung der Verwaltung für Rechtsstaatlichkeit und Lebensqualität.

© LPD Kärnten/Gleiss

24 Lehrabschlüsse, sechs davon mit Auszeichnung

Bereits am Donnerstag hatten 24 junge Menschen gemeinsam mit ihren Familien, Freunden und Kollegen ihren erfolgreichen Lehrabschluss beim Land Kärnten gefeiert. Sechs von ihnen schlossen mit Auszeichnung ab, fünf mit gutem Erfolg, und zwölf stellen sich nun der Herausforderung „Lehre mit Matura“.