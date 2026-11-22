In seiner Sitzung am Donnerstag hat der Kärntner Landtag einstimmig den Beschluss zur finanziellen Absicherung der beiden Geoparks Karawanken/Karavanke und Karnische Alpen gefasst. Sowohl die SPÖ als auch das Team Kärnten begrüßen den Beschluss über Parteigrenzen hinweg.

Basisförderung soll langfristige Planungssicherheit bringen

Zurück geht der einstimmige Beschluss auf eine Initiative von Team Kärnten-Chef Bürgermeister Gerhard Köfer und Landtagsabgeordnetem Vizebürgermeister Franz Josef Smrtnik. „Damit soll die wertvolle Arbeit der beiden Einrichtungen langfristig unterstützt und nachhaltig abgesichert werden“, betonen Köfer und Smrtnik. Beide heben neben der Planungssicherheit besonders die regionale Wertschöpfung sowie den Schutz des Natur- und Kulturerbes hervor: „Bei beiden Parks geht es um mehr als Tourismus. Die beiden Geoparks leisten einen unverzichtbaren Beitrag zum Schutz unseres Natur- und Kulturerbes, zur Umweltbildung sowie zur nachhaltigen Entwicklung der Regionen. Der einstimmige Beschluss zeigt, dass die Bedeutung der Geoparks über Parteigrenzen hinweg anerkannt wird.“

Überbrückung zwischen EU-geförderten Projekten entscheidend

Auch seitens der SPÖ unterstreichen Klubobmann-Stellvertreterin Manuela Lobnik und Landtagsabgeordneter Hermann Srienz die Bedeutung der Entscheidung. Allein der UNESCO Global Geopark Karawanken/Karavanke verbindet neun Kärntner und fünf slowenische Gemeinden und setzte in den vergangenen Jahren Projekte mit einem Gesamtvolumen von rund 18 Millionen Euro um. „Die Geoparks sind weit mehr als touristische Ausflugsziele. Sie sind wichtige Motoren der Regionalentwicklung, bringen Investitionen in die Gemeinden und schaffen Perspektiven für die Menschen, die hier leben und arbeiten“, erklären Lobnik und Srienz. Gerade zwischen den einzelnen EU-geförderten Projekten brauche es eine verlässliche finanzielle Überbrückung, um den laufenden Betrieb beider Geoparks sicherzustellen. „Wer langfristig Projekte entwickeln will, braucht Planungssicherheit. Vor allem für unsere ländlichen Regionen sind solche Einrichtungen von unschätzbarem Wert“, so Srienz.