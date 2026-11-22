Österreichs größte Campervanvermietung mit Sitz in Poggersdorf eröffnet eine neue Mietstation in Salzburg, vergrößert ihre heimische Flotte und tauscht mehr als die Hälfte der Fahrzeuge gegen neue Modelle aus.

Florian Untermoser, Geschäftsführer von myvanture, setzt mit der Kärntner Campervanvermietung im Jahr 2027 auf Expansion, eine neue Station in Salzburg und die Modernisierung der Flotte.

Florian Untermoser, Geschäftsführer von myvanture, setzt mit der Kärntner Campervanvermietung im Jahr 2027 auf Expansion, eine neue Station in Salzburg und die Modernisierung der Flotte.

Der Kärntner Campervermieter myvanture aus Poggersdorf stellt bereits jetzt die Weichen für die Campingsaison 2027. Das Unternehmen, das zur Reuttener Schweiger-Gruppe Outfar gehört und ein Schwesterunternehmen von Europas größtem VW-Bus-Zentrum „The Bullishow“ ist, legt seinen Fokus künftig noch stärker auf den österreichischen Heimatmarkt.

Neue Station in Salzburg

Ein zentraler Schritt der Neuausrichtung ist der Ausbau des österreichweiten Stationsnetzes. Neben den bestehenden Standorten in Klagenfurt, Wien, Graz, Linz, Innsbruck/Seefeld und Reutte wird myvanture künftig auch in Salzburg vertreten sein. Damit schließt der Vermieter die geografische Lücke zwischen Oberösterreich und Tirol und schafft einen weiteren Startpunkt für Campingreisen, heißt es in einer Aussendung. Der genaue Eröffnungstermin in Salzburg wird noch bekannt gegeben, der Standort in Bozen (Südtirol) bleibt weiterhin bestehen. „Österreich ist unser Heimatmarkt und hier sehen wir auch künftig großes Potenzial“, erklärt Geschäftsführer Florian Untermoser. Gleichzeitig investiert das Kärntner Unternehmen in die Vergrößerung und Modernisierung seiner Fahrzeugflotte.