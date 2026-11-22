Gute Nachrichten für alle Urlauber auf dem Weg an die Adria: Das berüchtigte Stau-Nadelöhr auf der westlichen Stadtautobahn von Ljubljana wird auf sechs Fahrstreifen ausgebaut.

Die slowenische Autobahngesellschaft DARS hat die Baugenehmigung für den sechsspurigen Ausbau der Umfahrung zwischen Koseze und Kozarje erhalten.

Die slowenische Autobahngesellschaft DARS hat die Baugenehmigung für den sechsspurigen Ausbau der Umfahrung zwischen Koseze und Kozarje erhalten.

Wer aus Kärnten durch den Karawankentunnel nach Slowenien oder weiter reist, kennt das Nadelöhr nur zu gut: Auf der westlichen Umfahrung von Ljubljana (Autobahn A2) zwischen den Knoten Koseze und Kozarje staut sich der Verkehr regelmäßig. Nun gibt es einen entscheidenden Fortschritt, denn wie die slowenische Autobahngesellschaft DARS auf der Plattform X berichtet, liegt die Teilbaugenehmigung für den sechsspurigen Ausbau vor.

[RAZŠIRITEV ODSEKA KOSEZE-KOZARJE] 🚧 Uspešno smo pridobili delno gradbeno dovoljenje za širitev avtocestnega odseka Koseze–Kozarje v šestpasovnico! 🤝 Kaj vse obsega projekt na 2,7 km dolgem odseku? 👉 Razširitev avtoceste v šestpasovnico (trije prometni pasovi in odstavni pas v vsako smer), 👉 ureditev priključka Brdo, 👉 rekonstrukcijo objektov in prilagoditev cestne infrastrukture, 👉 izvedbo protihrupnih ograj in drugih okoljskih ukrepov. Nadaljnje aktivnosti se bodo nadaljevale takoj, ko gradbeno dovoljenje postane pravnomočno. Pri tem bomo uskladili načrtovano faznost del tudi s projektom razširitve odseka Brezovica–Vrhnika, da bo vpliv na promet med izvajanjem del čim manjši. Gre za pomemben mejnik pri posodobitvi ljubljanskega avtocestnega obroča, ki bo pomembno prispeval k večji pretočnosti in varnosti. 💪 — DARS (@DARS_SI) November 20, 2026

Drei Fahrspuren pro Richtung auf rund 2,7 Kilometern

Laut dem slowenischen Portal GPMaljevac wurde die Genehmigung am 17. November 2026 vom zuständigen Ministerium erteilt, nachdem DARS den ursprünglichen Antrag bereits im Dezember 2020 eingebracht hatte. Konkret umfasst das Projekt einen rund 2,7 Kilometer langen Abschnitt zwischen dem Autobahnknoten Koseze, der die Karawankenautobahn anbindet, und dem Knoten Kozarje, wo es weiter Richtung Küste und Kroatien geht. Wie DARS in seinem Beitrag auf X erklärt, wird die bisher vierspurige Strecke auf sechs Fahrstreifen erweitert, sodass Autofahrern künftig drei Fahrspuren sowie ein Pannenstreifen in jede Richtung zur Verfügung stehen.

Abstimmung mit Großbaustelle Richtung Küste

„Es handelt sich um einen wichtigen Meilenstein bei der Modernisierung des Autobahnrings von Ljubljana, der maßgeblich zu einem besseren Verkehrsfluss und mehr Sicherheit beitragen wird“, betont DARS auf X.* Ein exakter Baustart steht derzeit noch nicht fest. Wie RTV SLO berichtet, ist gegen den Bescheid zwar keine ordentliche Berufung möglich, innerhalb von 30 Tagen ab Zustellung kann jedoch noch eine Verwaltungsbeschwerde eingebracht werden. Sobald die Genehmigung rechtskräftig ist, sollen die nächsten Schritte folgen. Dabei kündigt DARS an, die geplanten Bauphasen eng mit dem bevorstehenden Ausbau des benachbarten Autobahnabschnitts Brezovica bis Vrhnika abzustimmen, um die Verkehrsbehinderungen während der Bauzeit möglichst gering zu halten.

*Vom Slowenischen ins Deutsche übersetzt.