Der Start in die neue Woche bringt für Kärnten überwiegend sonniges Herbstwetter: Wie die Meteorologen von GeoSphere Austria berichten, scheint am Montag bei nordwestlicher Höhenströmung in den meisten Regionen wieder die Sonne.

Ganz ungetrübt verläuft der Tag in den Niederungen allerdings nicht überall: „In den Beckenlagen kann sich noch bis in den Vormittag hinein Nebel oder flacher Hochnebel halten“, heißt es in der Prognose von GeoSphere Austria. Zudem frischt besonders in den nördlichen Regionen der Nordwind teils kräftig auf. Nach Frühtemperaturen zwischen minus 1 und plus 2 Grad werden am Nachmittag Höchstwerte zwischen 2 und 7 Grad erreicht.

Am Berg: Gipfel im Nebel

Auch auf Kärntens Bergen bleibt es weiterhin winterlich kalt und teils windig: „Am Montag zieht das Tief rasch ab, mit lebhafter, teils stürmischer Nordwestströmung stauen sich am Tauernhauptkamm auch noch dichtere Wolken, die Gipfel stecken im Nebel und es schneit noch zeitweise“, informieren die Wetterexperten. Weiter nach Süden zu lockern die Wolken hingegen rasch auf, sodass es dort die meiste Zeit recht sonnig wird: „Es ist aber weiterhin kalt, in 2000 m liegen die Temperaturen tagsüber bei -6 Grad, in 3000 m bei -13 Grad.“