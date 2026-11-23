Ein wichtiger Tag für die Sicherheit und das gesellschaftliche Leben in der Gemeinde Frauenstein im Bezirk St. Veit: Am Samstag, dem 21. November 2026, beging die Feuerwehr Treffelsdorf gemeinsam mit zahlreichen Gästen den feierlichen Bauabschluss ihres umgebauten und erweiterten Rüsthauses. Mit dem Projekt wurden zeitgemäße Fahrzeughallen sowie moderne Kameradschaftsräume geschaffen, während in den kommenden Monaten noch kleinere Arbeiten, der Feinschliff und die Innenausstattung folgen.

1.500 Stunden Eigenleistung

Auch Feuerwehrreferent Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) gratulierte vor Ort zum gelungenen Umbau: „Moderne Rüsthäuser stehen nicht nur für Sicherheit, sondern auch für Kameradschaft. Das Rüsthaus ist ein zentraler Punkt für die Einsatzkräfte. Es ist aber auch ein wichtiger Treffpunkt für die Gemeinschaft und das Vereinsleben im Ort.“ Insgesamt belaufen sich die Baukosten auf rund 500.000 Euro. Finanziert wurde das Vorhaben durch zahlreiche Spender, die Kameradschaftskasse sowie durch gemeinsame Unterstützung von Politik und Unternehmen. Zudem packten die Mitglieder der Feuerwehr selbst kräftig mit an und investierten rund 1.500 Stunden an Eigenleistung in den Umbau.

Grundlage für die kommenden 30 bis 40 Jahre

Kommandant Simon Remschnig zeigte sich über den Zusammenhalt und die gesicherte Finanzierung erfreut: „Besonders erfreulich ist, dass die Finanzierung gemeinsam auf die Beine gestellt werden konnte und auch die entstandenen Mehrkosten abgedeckt wurden. Damit wird eine wichtige Grundlage für die kommenden 30 bis 40 Jahre geschaffen.“ Eine besonders wichtige Rolle spielt in Treffelsdorf auch der Nachwuchs, denn der Feuerwehr gehören rund 25 Jugendliche an. Der vollständige Abschluss samt Segnung des modernisierten Rüsthauses ist für Mai 2027 geplant.