Kärnten startet kalt und winterlich in die neue Woche. Nach sonnigen Tagen zum Auftakt sollen ein Italien-Tief und sinkende Schneefallgrenzen ab Mittwoch Schnee ins Land bringen.

Auf frostige und sonnige Tage zu Wochenbeginn folgt in Kärnten ab Mittwoch dichtere Bewölkung mit Regenfällen und Schnee bis in die Niederungen.

Auf frostige und sonnige Tage zu Wochenbeginn folgt in Kärnten ab Mittwoch dichtere Bewölkung mit Regenfällen und Schnee bis in die Niederungen.

Kärnten startet kalt und winterlich in die neue Woche, wobei neben Sonnenschein auch durchaus mit Schneefall zu rechnen ist. Zum Wochenbeginn am Montag hält sich im Klagenfurter Becken sowie in einigen Tälern noch Nebel oder flacher Hochnebel, während abseits davon bei nordwestlicher Höhenströmung bereits wieder die Sonne scheint. Entlang des unmittelbaren Tauernhauptkamms stauen sich aus Norden dichtere Wolken und in den Tauerntälern macht sich ein teils lebhafter Nordwind bemerkbar. In Unterkärnten lösen sich die Nebel- und Hochnebelfelder meist bis zur Mittagszeit auf. „Nachmittags ist es sehr sonnig: Die Frühtemperaturen liegen zwischen -1 und +2 Grad, am Nachmittag werden 2 bis 7 Grad erreicht“, berichten die Meteorologen.

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Bis zu -6 Grad

In der Nacht auf Dienstag sorgt ein meist sternenklarer Himmel für eine starke Abkühlung auf -2 bis -6 Grad, wobei sich nur vereinzelt flache Nebelfelder bilden. Am Dienstag selbst bestimmt Zwischenhocheinfluss das Wettergeschehen in Kärnten. „In der Früh ist es verbreitet frostig. Vor allem in Unterkärnten gibt es regional Nebel oder flachen Hochnebel, der sich vormittags meist auflöst“, so die Wetterexperten. Wo kein Nebel liegt, präsentiert sich der Himmel oft wolkenlos und es wird am Nachmittag sehr sonnig. Nach Frühwerten zwischen -6 und 0 Grad steigen die Temperaturen tagsüber auf lediglich kühle 1 bis 4 Grad.

Schneefallgrenze sinkt

Zur Wochenmitte überwiegen von Beginn an dichte Wolken: Abgesehen von kurzen sonnigen Abschnitten am Vormittag Richtung Osten bleibt die Sonne weitgehend verdeckt. „Gegen Mittag greift von Italien her schon etwas Regen aus, der sich bis zum Abend auf alle Landesteile ausweitet. Die Schneefallgrenze sinkt dabei von anfangs 800 Meter bald bis in die Täler“, heißt es von der GeoSphere ergänzend. Nach einer frostigen Nacht werden maximal +1 Grad erreicht.

©GeoSphere Austria Die Schneefallgrenze sinkt auch im südlichsten Bundesland.

Vorhersagen noch unsicher

Am Donnerstag hält sich durchgehend dichte Bewölkung und ein Tiefdruckgebiet über Italien soll vor allem in Oberkärnten Schneefall bringen. „In Unterkärnten schneit es deutlich weniger, Auflockerungen sind aber auch hier unwahrscheinlich“, wissen die Meteorologen. Für die Zeit ab Freitag sind die Vorhersagen noch mit größeren Unsicherheiten behaftet. „Es dürfte aber meist stark bewölkt sein mit nur kurzen sonnigen Auflockerungen zwischendurch. Dazu gehen vor allem über Unterkärnten auch einzelne Schneeschauer nieder“, ergänzen die Wetterexperten der GeoSphere Austria abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.11.2026 um 08:14 Uhr aktualisiert