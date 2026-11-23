Am 28. Februar wählt Kärnten neue Gemeinderäte und Bürgermeister. Schon vor dem Wahlkampfstart sorgen Parteiaustritte, eigene Listen und offene Kandidaturen in Klagenfurt für viel Bewegung.

Am 28. Februar wird in Kärnten gewählt: Bei den Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen steht den Parteien ein intensiver Wahlkampf bevor, der schon im Vorfeld von zahlreichen Wechseln geprägt ist. Austritte aus den Parteien, Abspaltungen sowie die Gründung neuer Listen sorgen in mehreren Gemeinden für Bewegung.

Eigene Wege

Während die SPÖ bislang die meisten Ortschefs im Bundesland stellt, musste sie zuletzt in der Vorwahlzeit einige Abgänge hinnehmen. So kehrte in Spittal die bisherige Vizebürgermeisterin den Sozialdemokraten gemeinsam mit weiteren Mandataren den Rücken und schloss sich inzwischen dem Team Kärnten an. Auch in anderen Gemeinden gehen Funktionäre eigene Wege: Sowohl in Liebenfels als auch in St. Georgen am Längsee treten die jeweiligen Vizebürgermeister nun mit eigenen Namenslisten zur Wahl an. Trotz der Abspaltungen zeigt sich die SPÖ für den bevorstehenden Urnengang gut aufgestellt. Gleichzeitig formuliert die ÖVP klare Ansprüche und hat angekündigt, zur führenden Bürgermeisterpartei in Kärnten aufsteigen zu wollen, berichtet der „ORF“.

In Klagenfurt wird es spannend

Spannend zeigt sich die Ausgangslage in der Landeshauptstadt Klagenfurt, wo ein stark umkämpftes Rennen um den Bürgermeistersessel erwartet wird: Während vier der sechs im Gemeinderat vertretenen Fraktionen ihre Spitzenkandidaten bereits nominiert haben, haben sowohl die FPÖ als auch der amtierende Bürgermeister Christian Scheider bislang noch keine Ankündigung getätigt.