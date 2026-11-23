Mit der traditionellen Christbaumübergabe im Foyer der Kärntner Landesregierung in Klagenfurt wurde heute, Montag, offiziell die Vorweihnachtszeit eingeläutet.

Der jährlich aufgestellte Baum stammt diesmal aus der regionalen Christbaumkultur von Evelinde Bär in Feffernitz (Gemeinde Paternion), wo neben heimischen Nordmanntannen auch frisches Tannenreisig und Schmuckgrün für Adventkränze und Gestecke produziert werden.

Nächstenliebe und Besinnlichkeit

An der feierlichen Übergabe nahmen Landeshauptmannstellvertreter Martin Gruber, die Landesrätinnen Beate Prettner und Marika Lagger-Pöllinger sowie Landesrat Peter Reichmann teil. Für Gruber symbolisiert der Baum die Rückbesinnung auf zentrale Werte: „Der Christbaum ist ein Ausdruck unserer christlichen Traditionen. Wir werden daran erinnert, worauf es in dieser Vorweihnachtszeit tatsächlich ankommt: Nächstenliebe und Besinnlichkeit“. Gleichzeitig sprach er die schwierige Lage der heimischen Forstwirtschaft an, die heuer stark unter Hitze und Trockenheit litt: „Die klimatischen Bedingungen verlangen auch, dass hier seitens des Landes und des Bundes aktiv unterstützt wird“.

Nicht nur ein Vorbote

Auch Christian Benger, Obmann des Vereins der Land- und Forstbetriebe, dankte für die jährliche Tradition und wünschte allen Anwesenden eine frohe Weihnachtszeit. Er betonte ebenfalls die enormen Herausforderungen durch klimatische Veränderungen und sieht den aufgestellten Baum nicht nur als Vorboten des Weihnachtsfests, sondern zugleich als sichtbares Zeichen für den voranschreitenden Klimawandel und dessen Folgen für die regionalen Betriebe.