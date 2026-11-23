Am Freitag, 27. November, ziehen ab 18.30 Uhr wieder 1000 Krampusse und Perchten durch die Villacher Innenstadt. Rund 50 Gruppen aus dem In- und Ausland begleiten den Nikolaus.

Der traditionelle Villacher Krampuslauf findet am kommenden Freitag ab 18.30 Uhr wieder in der weihnachtlich geschmückten Innenstadt statt. Insgesamt 50 Krampus- und Perchtengruppen mit rund 1000 Teilnehmenden ziehen dabei von der 10. Oktober-Straße über den Hauptplatz bis in die Gerbergasse.

Publikumsmagnet

Wie Stadtmarketing-Geschäftsführer Pierre Bechler ankündigt, reisen die Vereine dafür nicht nur aus dem Bezirk Villach und Kärnten, sondern auch aus Salzburg, Tirol, Südtirol und Bayern an, wobei auch einige neue Gruppen vertreten sind. „Unser Krampus- und Perchtenumzug ist ein absoluter Publikumsmagnet, für den wir uns sehr gut vorbereitet haben“, betont Bechler. Um das Publikum mit geschnitzten Masken, Glocken und Ketten zu beeindrucken, begleiten neben den klassischen Gruppen auch vier Kindergruppen, eine reine Damen-Teufelinnen-Gruppe aus Keutschach sowie sechs Maskenschnitzer – darunter der Villacher Sascha Pozewaunig – den Nikolaus durch die Stadt.

©Marta Gillner

„Sicherheit steht an erster Stelle“

Für die Organisation vor Ort sorgt bereits seit 2011 der Krampus-Beauftragte Reinhard Wastl, der selbst seit 30 Jahren Teil der Veranstaltung ist. Damit der mit Gittern abgesicherte Umzug reibungslos verläuft, werden die Teilnehmenden im Vorfeld eingewiesen und Wastl bittet auch das Publikum um Vorsicht: „Sicherheit steht an erster Stelle. Wir appellieren daher auch an die Disziplin und Vernunft der Besucher:innen, die Krampusse und Perchten einfach ihren Job im Adventbrauchtum machen zu lassen, bitte ja keinen Krampus an den Hörnern zu packen. Das kann für die Maskierten, die sich nicht wehren können, höchst gefährlich werden.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.11.2026 um 10:21 Uhr aktualisiert