Heute Morgen ereignete sich im Ortsgebiet von St. Andrä ein Verkehrsunfall, bei dem eine Jugendliche verletzt wurde, wie die Polizei berichtet.

Gegen 7:30 Uhr war ein 55-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Wolfsberg auf der B70 in nördlicher Richtung unterwegs und wollte an der Kreuzung nach links in die Agsdorfer Straße abbiegen. Zeitgleich näherte sich aus der Gegenrichtung eine 16-Jährige, ebenfalls aus dem Bezirk Wolfsberg, auf ihrem Moped.

Kollision zwischen PKW und Motorfahrradlenkerin

Laut der Polizei passierte der Zusammenstoß genau in diesem Moment: „Im Zuge des Abbiegemanövers kam es zur Kollision zwischen dem PKW und der Motorfahrradlenkerin, welche die B 70 geradeaus weiter befahren wollte“. Die Jugendliche wurde durch den Aufprall von ihrem Zweirad geschleudert und blieb auf der Fahrbahn liegen.

Polizisten nahmen Unfall wahr

Da Polizisten in der unmittelbaren Umgebung gerade die Schulwegsicherung durchführten und den Unfall akustisch mitbekamen, waren sie rasch am Ort des Geschehens. Die Jugendliche erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der medizinischen Erstversorgung in die Lavanttalklinik gebracht. Der Autofahrer blieb bei dem Vorfall unverletzt.