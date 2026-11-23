Auf der B 94 bei Glanegg verlor ein 31-Jähriger wegen Straßenglätte die Kontrolle über seinen PKW. Das Auto prallte gegen einen Baum und blieb als Totalschaden auf dem Dach liegen.

Am Morgen des 23. November verlor ein 31-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk St. Veit an der Glan auf der Ossiacher Bundesstraße (B 94) die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Mann war gegen 7 Uhr von Feldkirchen kommend in Richtung St. Veit unterwegs, als er im Gemeindegebiet von Glanegg auf einem Freilandabschnitt ins Schleudern geriet.

Konnte Wagen nicht mehr abfangen

Eigenen Angaben zufolge fuhr er zu diesem Zeitpunkt mit etwa 80 km/h auf der glatten Fahrbahn und konnte den Wagen nicht mehr abfangen. In der Folge überschlug sich das Auto, prallte mit der Fahrerseite gegen einen Baum und stürzte eine steile Straßenböschung hinab, wo es schließlich auf dem Dach liegend zum Stillstand kam.

Totalschaden

„Ob der Lenker beim Verkehrsunfall verletzt wurde, ist derzeit noch nicht bekannt“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Kärnten abschließend. Am Fahrzeug entstand allerdings ein Totalschaden.