Aus seiner langjährigen praktischen Erfahrung heraus hat er nun ein Buch geschrieben, das Familien zeigen soll, wie eine grundlegende Eigenvorsorge mit überschaubaren Mitteln und ohne spezielles Fachwissen gelingen kann.

Aus seiner langjährigen praktischen Erfahrung heraus hat er nun ein Buch geschrieben, das Familien zeigen soll, wie eine grundlegende Eigenvorsorge mit überschaubaren Mitteln und ohne spezielles Fachwissen gelingen kann.

Die aktuelle Weltlage, mögliche Versorgungsengpässe und zunehmende Extremwetterereignisse rücken die private Krisenvorsorge immer stärker in den Fokus, doch für Stefano Boschelli aus Dellach im Drautal in Oberkärnten ist dieses Thema schon lange Alltag. Der ausgebildete Survivaltrainer betreibt dort die Bushcraft- und Survivalschule Wilderness-Skills und ist Mitglied der Gesellschaft für Krisenvorsorge in Österreich.

Aus Erfahrung wurde Buch

Aus seiner langjährigen praktischen Erfahrung heraus hat er nun ein Buch geschrieben, das Familien zeigen soll, wie eine grundlegende Eigenvorsorge mit überschaubaren Mitteln und ohne spezielles Fachwissen gelingen kann. Ihm ist es dabei ein großes Anliegen, das Thema von Ängsten oder Weltuntergangsszenarien zu befreien und stattdessen verständlich sowie alltagstauglich zu vermitteln. Wie eng das Überlebenstraining in der Natur mit der Vorsorge für den eigenen Haushalt verbunden ist, weiß Boschelli aus seiner Kursarbeit. „Beim Survival geht es darum, in einer Ausnahmesituation ruhig zu bleiben, die richtigen Prioritäten zu setzen und sich selbst zu helfen – und genau das braucht man auch, wenn zu Hause einmal der Strom ausfällt, das Wasser abgekocht werden muss oder ein Unwetter kommt“, erklärt der Kärntner, wie er dazu kam, sich so intensiv mit der Thematik zu befassen.

©Stefano Boschelli

„Krisenvorsorge hat nichts mit Angst zu tun“

Im Zentrum seines Handelns stehen dabei stets das Selbstvertrauen und die Handlungsfähigkeit, denn er betont: „Mein Ziel ist zu zeigen, dass Krisenvorsorge nichts mit Angst zu tun hat, sondern mit Fürsorge. Angst entsteht vor allem durch Hilflosigkeit – wer vorbereitet ist, bleibt gelassener.“ Mit seinem Herzensprojekt richtet sich der Autor gezielt an Eltern mit Kindern zwischen drei und 16 Jahren, ausdrücklich jedoch auch an Alleinerziehende und Familien mit kleinem Budget. In seinem auf Amazon erhältlichen Taschenbuch „Krisenfest als Familie – Wenn der Alltag plötzlich nicht mehr funktioniert: das praktische Familienhandbuch für Blackout, Notfälle und Krisenvorsorge“ setzt Boschelli auf direkte Umsetzung im Alltag.

„Vorsorge ist Fürsorge“

Das Werk bietet zwölf realistische Szenarien von der Hitzewelle bis zur Evakuierung, dreißig kurze Übungen für Kinder, einen 30-Tage-Plan mit kleinen Schritten sowie einen Familien-Notfallplan, der ganz ohne Internet und Strom auskommt. Seine Philosophie fasst er dabei in einem klaren Leitsatz zusammen: „Vorsorge ist Fürsorge – und sie beginnt am Küchentisch, nicht im Bunker.“