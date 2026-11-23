Achtung auf der A11 Richtung Slowenien: Bei der Abfahrt St. Niklas liegen Gegenstände wie Holz und Metall auf der Fahrbahn.

Verkehrsteilnehmer auf den Straßen Kärntens müssen derzeit besonders achtsam sein. Laut einem Bericht von Antenne Kärnten befinden sich auf der A11 Karawanken Autobahn in Fahrtrichtung Slowenien mehrere Gegenstände auf der Fahrbahn. Auf Höhe der Abfahrt St. Niklas liegen unter anderem Holz, Metall und Kübel auf der Strecke. In diesem betroffenen Abschnitt ist für Autofahrer folglich erhöhte Vorsicht geboten.