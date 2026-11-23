In einer außerordentlichen Regierungssitzung wurden am Montag die Kärntner Landesregierung, die Landtagsklubs von SPÖ, ÖVP, FPÖ und Team Kärnten sowie die Sozialpartner von den Projektbetreibern Austrian Power Grid (APG) und Kärnten Netz (KNG) über den aktuellen Planungsstand zur rund 193 Kilometer langen Feintrasse der 380-kV-Leitung „Netzraum Kärnten“ informiert. Laut APG wurden bisher 300 Anliegen aus den Gemeinden und der Bevölkerung eingearbeitet und 700 Maststandorte fixiert.

Bestmögliche und schonendste Lösung gefragt

Das Regierungskollegium konfrontierte die Projektwerber dabei erneut mit seinen aufgestellten Forderungen. Neben der Versorgungssicherheit müssten maximale Transparenz, die Einbindung der Bevölkerung sowie der Schutz von Mensch und Natur oberste Priorität haben. Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig betonte dazu: „Von Beginn an hat für uns ein unumstößlicher Grundsatz gegolten, den wir gegenüber APG und KNG heute bekräftigt haben: Nicht die für die Projektträger billigste Variante, sondern die für die Kärntner Bevölkerung, unsere Natur und Umwelt bestmögliche und schonendste Lösung muss umgesetzt werden“.

©Adrian Hipp Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig.

Über 70 Anfragen

Die vom Land eingesetzte Task Force Netzraum Kärnten bearbeitete bisher über 70 Anfragen und koordinierte direkte Gespräche zwischen Gemeinden, Bürgerinitiativen und Betreibern. Dennoch gibt es laut Landesregierung bei den Gemeinden und Grundeigentümern noch offene Punkte. Schaunig verlangt daher volle Transparenz: „Wir haben der APG heute dazu konkrete Fragen gestellt und lückenlose Transparenz verlangt – insbesondere dazu, wie die zahlreichen Bürgeranliegen tatsächlich in die Feintrasse eingeflossen sind und wie sich der zukünftige Strombedarf als Grundlage des Projekts konkret darstellt“. Auch Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber verweist auf die Verantwortung gegenüber den Kommunen sowie der Land- und Forstwirtschaft und stellt sich hinter die Forderungen der Landwirtschaftskammer nach fairen Entschädigungen: „Ein Infrastrukturprojekt dieser Größenordnung kann nur im engen Dialog und mit maximaler Nachvollziehbarkeit gelingen. Hier erwarten wir uns Gespräche und Verhandlungen auf Augenhöhe mit den Grundeigentümern“. Zudem pocht die Landesregierung weiterhin darauf, dass sämtliche Projektunterlagen von der APG transparent veröffentlicht werden.

©LPD Kärnten/Wajand Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber.

Strengstes Verfahren in Österreich

Nach den weiteren Detailplanungen und der Erstellung der Umweltverträglichkeitserklärung durch die APG im Jahr 2027 folgt das gesetzliche Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahren (UVP), bei dem das Land Kärnten als Genehmigungsbehörde fungiert. Schaunig und Gruber halten dazu fest: „Die UVP ist das strengste Prüfungs- und Genehmigungsverfahren in Österreich. Unabhängige, weisungsfreie Sachverständige aus 26 Fachbereichen werden das Projekt auf Herz und Nieren prüfen. Durch die öffentliche Auflage aller Unterlagen und einen transparenten Verfahrenszeitplan stellen wir sicher, dass alle Schritte für die Bevölkerung nachvollziehbar bleiben“.

FPÖ: „Schluss mit der Abzocke auf Kosten der Kärntner“

Scharfe Kritik am Projekt kommt unterdessen von der FPÖ Kärnten. Klubobmann Erwin Angerer verweist auf die bundesweit höchsten Strom-Netzkosten in Kärnten und fordert einen sofortigen Projektstopp, bis diese Kosten österreichweit angeglichen sind. „Es muss endlich Schluss mit der Abzocke auf Kosten der Kärntner Bevölkerung und unserer Heimat sein. Die 380-kV-Leitung muss gestoppt werden bis endlich geregelt ist, dass es in Österreich faire und einheitliche Strom-Netzkosten gibt. Die Kärntner Landesregierung und die Bundesregierung haben das umzusetzen“, fordert Angerer.

©Parlamentsdirektion / Johannes Zinner FPÖ Kärnten-Klubobmann Erwin Angerer.

„Darf nicht sein“

Die Freiheitlichen sehen zudem Betreiber erneuerbarer Energien in der Pflicht, einen höheren Beitrag zu den Gesamtkosten zu leisten. Von der APG und dem Land Kärnten (über die Kelag/KNG) verlangt Angerer volle Transparenz darüber, wie sich das Milliardenprojekt künftig auf den Strompreis der Endkunden auswirken wird: „Wenn Milliarden für den Bau der 380-kV-Leitung zur Verfügung stehen, darf es nicht sein, dass die privaten Haushalte und die Unternehmen als Stromkunden gnadenlos zur Kasse gebeten werden. Darum fordern wir, dass KELAG und APG die Kalkulation für die geplante Stromautobahn offenlegen und transparent darstellen, was dieses Megaprojekt für die Entwicklung des Strompreises bedeutet.“