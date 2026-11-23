Seit mittlerweile 13 Jahren sammelt der Together Verein in Kärnten Lebensmittel und Güter des täglichen Bedarfs, um sie wieder in den gesellschaftlichen Kreislauf zu bringen. Die Waren werden an Menschen in unterschiedlichsten Lebenssituationen weitergegeben – unabhängig davon, ob jemand gerade Unterstützung benötigt oder sich einfach bewusst für einen nachhaltigeren Lebensstil entscheidet.

Verein zieht Fazit

Nach 13 Jahren praktischer Erfahrung zieht der Verein ein deutliches Fazit: Unser eigentliches Problem ist nicht in erster Linie die Bedürftigkeit einzelner Menschen, sondern ein gesellschaftliches Konsumsystem, das ständig neue Waren produziert, verkauft und wieder aussortiert. „Wir konsumieren zu viel. Und wir werfen zu schnell weg.“ Besonders deutlich zeigt sich diese Entwicklung bei Kleidung, Spielsachen und Dekorationsartikeln. Fast Fashion, ständig wechselnde Trends und immer neue Billigangebote im Internet verstärken einen Kreislauf, in dem Dinge oft schon aussortiert werden, obwohl sie noch vollkommen brauchbar wären. Gleichzeitig verleiten günstige Online-Angebote dazu, mehr zu kaufen, als tatsächlich benötigt wird. Für manche Menschen wird daraus sogar eine finanzielle Belastung, die bis in die Verschuldung führen kann. Die Möglichkeit, nicht mehr benötigte Dinge anschließend an gemeinnützige Einrichtungen zu spenden, scheint zunächst eine gute Lösung zu sein. Doch genau hier beginnt eine Problematik, die viele Menschen gar nicht kennen.

Ist Spende gleich Spende?

Soziale Einrichtungen und gemeinnützige Organisationen werden immer wieder mit einer vermeintlich kostenlosen Möglichkeit zur Entsorgung verwechselt. Was zu Hause nicht mehr gebraucht wird, landet schnell in der Spendenbox oder vor der Tür einer sozialen Einrichtung. Dabei wird leider häufig vergessen, dass nicht alles, was man selbst nicht mehr möchte, auch für andere Menschen noch einen Wert hat. Verschmutzte, kaputte, zerschlissene oder stark abgetragene Kleidung, beschädigtes Spielzeug und unvollständige Haushaltsgegenstände sind keine Spenden. Sie sind Abfall. Was für den Spender eine vermeintliche gute Tat ist, bedeutet für die empfangende Einrichtung zusätzlichen Sortieraufwand, Entsorgungskosten und eine erhebliche Belastung der ohnehin begrenzten personellen und finanziellen Ressourcen.

©Together Verein | So sollten… ©Together Verein | ..:Spenden an Vereine… ©Together Verein | ..:nicht aussehen.

Appell an Menschen

Der Together Verein appelliert daher an alle Menschen, Sachspenden bewusst und verantwortungsvoll auszuwählen: Nur saubere, gewaschene, vollständige und einwandfrei erhaltene Gegenstände sollten weitergegeben werden. Bei Kleidung bedeutet das idealerweise frisch gewaschen und ordentlich sortiert. Bei Spielsachen und Haushaltsgegenständen sollte selbstverständlich sein, dass sie noch bedenkenlos verwendet werden können. Eine echte Spende ist etwas, das man auch einem Freund oder Familienmitglied guten Gewissens weitergeben würde.

Gute Spenden halten Einrichtungen am Leben

Ob solche Waren anschließend kostenlos oder gegen einen kleinen Beitrag weitergegeben werden, ist dabei zweitrangig. Entscheidend ist, dass die Qualität der gespendeten Güter stimmt. Denn gemeinnützige Einrichtungen sind auf brauchbare Waren angewiesen, um ihre Angebote langfristig aufrechterhalten zu können. Sortieren, Lagern, Aufbereiten und Entsorgen verursachen Kosten. Je mehr unbrauchbare Gegenstände abgegeben werden, desto weniger Ressourcen bleiben für die eigentliche soziale und nachhaltige Arbeit. Sachspenden können also ein großer Segen sein – wenn sie tatsächlich einen Mehrwert schaffen. Werden soziale Einrichtungen jedoch als kostenlose Müllentsorgungsstellen genutzt, verkehren sie sich schnell ins Gegenteil.

©Together Verein | So sehen… ©Together Verein | …schöne Sachspenden aus. ©Together Verein ©Together Verein

Die eigentliche Lösung liegt vor dem Spenden

Nach 13 Jahren Erfahrung sieht der Together Verein die langfristige Lösung allerdings nicht darin, immer mehr zu konsumieren und anschließend möglichst viel weiterzugeben. Denn auch Secondhand und Sachspenden können keine Rechtfertigung für einen immer weiter steigenden Konsum sein. Die entscheidende Frage muss viel früher gestellt werden: Brauche ich das wirklich? Wie wurde es produziert? Wo kaufe ich es? Und wie lange werde ich es tatsächlich nutzen? Statt ständig Neues anzuschaffen, sollten wir wieder lernen, Dinge so lange wie möglich zu verwenden, zu reparieren und wertzuschätzen. Erst wenn etwas tatsächlich nicht mehr brauchbar ist, sollte es fachgerecht entsorgt werden.

Regionale Unternehmen unterstützen

Der Together Verein appelliert deshalb an die Bevölkerung, regionale und nachhaltige Unternehmen zu unterstützen, bewusster einzukaufen und – wenn eine Neuanschaffung notwendig ist – auch auf Secondhand-Angebote zurückzugreifen. Denn die Verlockung des besonders billigen Online-Einkaufs hat ihren Preis. Nicht immer wird dieser unmittelbar an der Kassa sichtbar. Die langfristigen Folgen tragen jedoch unsere Umwelt, unsere Ressourcen, unsere gesellschaftlichen Strukturen und letztlich wir alle. Vielleicht sollten wir nicht zuerst darüber nachdenken, wohin wir unsere aussortierten Dinge spenden können. Sondern darüber, warum wir überhaupt so viele Dinge aussortieren müssen. Das wäre ein erster Schritt zu einem wirklich nachhaltigen Umgang mit unseren Ressourcen.