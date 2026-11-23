Die Feintrasse für das Stromnetz-Projekt Netzraum Kärnten wurde fixiert, wir berichteten bereits. Die Betreiber Austrian Power Grid (APG) und Kärnten Netz präsentierten den Verlauf, die Maststandorte und das Wegekonzept den Behörden und betroffenen Gemeinden. Die 193 Kilometer lange Trasse verläuft zwischen Lienz in Osttirol und Obersielach in Kärnten. Auf 170 Kilometern wird eine 110-kV-Leitung auf denselben der 670 geplanten Masten mitgeführt.

Umfassende Untersuchungen

Rund 60 Prozent der Strecke führen durch Waldgebiete, um Siedlungsräume zu umgehen. Gegenüber der ursprünglichen Grobtrasse ergaben sich auf über einem Viertel der Länge Abweichungen. APG-Projektleiter Wolfgang Hafner erklärt dazu: „Unsere Expertinnen und Experten haben die vorliegende Feintrasse in intensiver Abstimmung mit den Gemeinden und auf Basis zahlreicher Hinweise aus der Bevölkerung sowie von Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern geplant. Es wurden umfassende Untersuchungen in über 20 Fachbereichen durchgeführt. Ziel war es, eine für Mensch und Natur verträgliche Trasse möglichst weit von Siedlungen entfernt zu planen und sie fachlich so zu entwickeln, dass sie auch genehmigungsfähig ist“.

©5 Minuten Wolfgang Hafner.

3,1 Milliarden Euro-Projekt

Die Bedeutung der gemeinsamen Infrastruktur betont auch Michael Marketz, Geschäftsführer der Kärnten Netz: „Mit Netzraum Kärnten schaffen wir die Grundlage für eine sichere und zuverlässige Stromversorgung in unserem Bundesland. Mit der Mitführung des 110-kV-Netzes auf den Masten der 380-kV-Leitung von Oberdrauburg bis Obersielach stärken wir das Rückgrat der Kärntner Stromversorgung und schaffen die Voraussetzungen dafür, dass die Menschen in unserem Bundesland, unsere Betriebe, Gemeinden und die Industrie auch in Zukunft zuverlässig mit elektrischer Energie versorgt werden.“ Die Planungen werden aktuell bei Infomessen präsentiert und sind online als interaktive Karte abrufbar. Das veranschlagte Grobbudget beträgt derzeit rund 3,1 Milliarden Euro. Begründet wird der Ausbau mit dem bis 2040 erwarteten, deutlichen Anstieg des Strombedarfs sowie der Entlastung des bestehenden Netzes, das bereits an Kapazitätsgrenzen stößt. Nach der schrittweisen Inbetriebnahme ab 2035 sollen rund 140 Kilometer bestehende Altleitungen abgebaut werden. Im kommenden Jahr folgen detaillierte geologische Untersuchungen und die weitere Abstimmung mit den rund 1.300 betroffenen Grundeigentümerinnen und Grundstückseigentümer.

©5 Minuten Michael Marketz.

Verbindlicher Zeitplan

Ira Stanic-Maruna, verantwortlich für UVP-Verfahren in der APG, erläutert den weiteren rechtlichen Fahrplan: „Der PCI-Status, mit dem die EU Netzraum Kärnten im April 2026 als Projekt von überragendem öffentlichen Interesse eingestuft hat, gibt einen verbindlichen Zeitplan für den Projektwerber als auch die Behörden vor sowie eine vordringliche Behandlung durch die Genehmigungsbehörde. Die Einreichung der UVE wird im Frühling 2028 erfolgen; der UVP-Bescheid wird im November 2029 vorliegen.“

©5 Minuten Ira Stanic-Maruna.

90 Prozent dafür

Laut einer Umfrage des Instituts Marketagent befürworten knapp 90 Prozent der Befragten in Kärnten das Leitungsverfahren. Dazu Wolfgang Hafner abschließend: „Die überragende Bedeutung des Projekts Netzraum Kärnten ist der überwiegenden Mehrheit der Kärntnerinnen und Kärntner bewusst. Sie wissen, dass es alternativlos ist, eine verlässliche und starke Netzinfrastruktur umzusetzen, die den Wirtschaftsstandort Kärnten und Osttirol sichert, die Energiewende und Transformation ermöglicht und somit den Lebensraum Kärnten stärkt“.

©APG/Johannes Puch Ein Blick auf die bevorstehenden Infomessen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.11.2026 um 14:03 Uhr aktualisiert