Über das Vermögen der Hausverwaltungsfirma Robert Platt in Feistritz ob Bleiburg wurde ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet, das berichtet heute der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870). Der Betrieb umfasst die Verwaltung und Führung von Appartement- und Ferienhäusern sowie den Ausschank von Getränken. Passiva sind rund 171.000 Euro gegeben und Aktiva von rund 12.100 Euro.

Ein Dienstnehmer und 15 Gläubiger betroffen

Laut Angaben des KSV1870 sind von dem Verfahren ein Dienstnehmer sowie 15 Gläubiger betroffen. Informationen zufolge mehrere Rückschläge in die Zahlungsunfähigkeit. Nach der Schließung eines Restaurants im Großraum Wien konnte der Betrieb von Appartementhäusern am Klopeiner See nicht mehr kostendeckend geführt werden. „Es kam zu Abrechnungsdifferenzen und Einstellung des Betriebes am Klopeiner See. Zusammenfassend scheiterten die Vorhaben vor allem an verzögerten oder abgebrochenen Betriebsaufnahmen, ausgebliebenen Einnahmen, nicht eingehaltenen Zahlungszusagen und daraus folgenden Liquiditätsproblemen“, so der KSV1870.

Sanierungsplanantrag mit 20 Prozent Quote bereits vorgelegt

Trotz der Schieflage strebt das Unternehmen eine Fortführung bzw. Entschuldung an: Ein entsprechender Sanierungsplanantrag liegt bereits vor. Dieser sieht vor, dass die Gläubiger eine Quote von 20 Prozent erhalten – zahlbar innerhalb von 24 Monaten ab Annahme des Plans, frühestens jedoch nach dessen rechtskräftiger Bestätigung. Zum Insolvenzverwalter bestellte das Gericht den Wolfsberger Rechtsanwalt Peter Fejan. Betroffene Gläubiger können ihre Forderungen ab sofort bis zur gerichtlichen Anmeldefrist am 11. Jänner 2027 über den KSV1870 anmelden. Die erste Gläubigerversammlung samt Berichts- und Prüfungstagsatzung ist für den 25. Jänner 2027 angesetzt. Über den vorgelegten Sanierungsplan wird schließlich bei der Tagsatzung am 22. Februar 2027 entschieden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.11.2026 um 15:01 Uhr aktualisiert