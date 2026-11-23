Unter einem Vorwand verschafften sich zwei unbekannte Männer am Montagvormittag Zutritt zu einer Wohnung in Villach. Während einer die 81-jährige Bewohnerin ablenkte, griff der andere nach ihrem Bargeld, doch sie rief um Hilfe.

In Villach kam es zu einem Diebstahl in der Wohnung einer Seniorin (81).

In Villach kam es zu einem Diebstahl in der Wohnung einer Seniorin (81).

Gegen 10.40 Uhr klopften die beiden Männer am heutigen Montag, dem 23. November, an der Wohnungstür der Villacherin. Sie gaben sich als Heizungstechniker aus und behaupteten, die Anlage in den Räumlichkeiten reparieren zu müssen. Die 81-Jährige ließ das Duo daraufhin in ihre Wohnung.

Gezielte Ablenkung

„In der Wohnung lenkte ein unbekannter Täter die 81-jährige Wohnungsinhaberin ab und stahl mehrere hundert Euro Bargeld aus einer Geldtasche“, teilt die Polizei mit. Sein Komplize hatte sich unterdessen im Badezimmer versteckt. Als die Frau nach ihrem Sohn rief, verließen beide Männer fluchtartig die Wohnung. Eine sofort durchgeführte Fahndung verlief negativ.