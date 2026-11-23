Großer Prüfungserfolg am bfi-Kärnten im November 2026: Alle elf Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer eines aktuellen Deutsch-Intensivtrainings haben die Integrationsprüfung auf Sprachniveau B1 auf Anhieb bestanden.

Im November haben alle elf Teilnehmenden des aktuellen B1-Kursdurchgangs der Maßnahme „Deutsch-Intensivtraining mit aktiver Arbeitsplatzsuche und Praktikum“ am bfi-Kärnten ihre Integrationsprüfung erfolgreich absolviert. Damit erreichte die Gruppe eine Erfolgsquote von 100 Prozent.

Wichtiger Schritt für Beruf und Zukunft

Das Sprachniveau B1 gilt als zentrale Voraussetzung für viele weiterführende Qualifizierungen, Ausbildungen sowie Arbeitgeber und spielt auch im Aufenthaltsrecht eine wichtige Rolle. Den Absolventinnen und Absolventen eröffnen sich damit neue berufliche und persönliche Perspektiven. Bemerkenswert ist das Ergebnis laut bfi-Kärnten auch angesichts der großen Vielfalt innerhalb des Kurses: Die elf Teilnehmenden stammen aus Serbien, der Ukraine, Slowenien, Bosnien und Herzegowina, Rumänien, Polen, Pakistan, Indien, dem Kosovo, Ungarn und Syrien. Unterschiedliche Erstsprachen, Bildungswege und Lebenserfahrungen trafen im Kurs aufeinander und wurden zu einer erfolgreichen Lerngemeinschaft zusammengeführt.

Gezielte Vorbereitung durch das Trainerteam

Einen wesentlichen Anteil an der 100-prozentigen Erfolgsquote schreibt das bfi-Kärnten seinem Trainerteam zu, das die Teilnehmenden mit auf die unterschiedlichen Lernbedürfnisse abgestimmtem Unterricht gezielt auf die Prüfung vorbereitete. Das bfi-Kärnten gratulierte allen elf Absolventinnen und Absolventen herzlich zum Erfolg und bedankte sich bei den beteiligten Trainerinnen und Trainern für ihren täglichen Einsatz.