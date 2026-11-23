Kärnten modernisiert das 13 Jahre alte Kinder- und Jugendhilfegesetz. Der neue Entwurf soll die Verantwortung wieder stärker in die Familien legen und Fremdunterbringungen nur noch als letztes Mittel vorsehen.

Der Entwurf für das neue Kärntner Kinder- und Jugendhilfegesetz (K-KJHG) befindet sich seit vergangener Woche bis zum 14. Dezember in Begutachtung. In einem knapp einjährigen Prozess erarbeiteten Experten eine schlanke, zeitgemäße Grundlage, teilt das Land in einer Aussendung mit. „Jedes Kind muss so lange wie möglich zu Hause ruhig schlafen können. Denn nichts und niemand kann Familie ersetzen“, betont Kinder- und Jugendhilfereferent Landesrat Peter Reichmann. Künftig gelte der klare Grundsatz: Prävention steht vor der Unterstützung der Erziehung, und diese wiederum vor der vollen Erziehung.

Neuerungen im Überblick Um den Kinderschutz in Kärnten weiter auszubauen, bringt das Gesetz mehrere konkrete Neuerungen: Verpflichtende Gespräche: Bei einer Gefährdungsabklärung müssen künftig persönliche Gespräche mit den Kindern und Jugendlichen geführt werden – notfalls auch ohne Beisein oder Zustimmung der Eltern. Bei Verstößen drohen Verwaltungsstrafen. Strengere Kontrollen: Einrichtungen müssen verbindliche Kinderschutzkonzepte erstellen, zudem wird die behördliche Aufsicht neu geregelt. Strafregisterbescheinigungen: Auch Mitarbeitende in Jugenderholungsheimen und Ferienlagern müssen künftig verpflichtend eine Strafregisterbescheinigung vorlegen.

Pilotprojekt in Villach-Land soll Rückführungen beschleunigen

Kommt es dennoch zu einer Fremdunterbringung, soll diese im besten Fall keine Dauerlösung bleiben. Die Hilfepläne werden künftig halbjährlich statt jährlich überprüft und halten konkrete Schritte für eine mögliche Rückkehr in die Herkunftsfamilie fest – vorausgesetzt, das Kindeswohl ist gesichert, heißt es weiter. Gemeinsam mit der Bezirkshauptmannschaft Villach-Land startet dazu in den kommenden Wochen ein Pilotprojekt. Herkunftsfamilien werden dabei intensiv fachlich begleitet, um bis Sommer 2027 möglichst viele Rückführungen zu erreichen. Die Erkenntnisse daraus sollen später kärntenweit angewendet werden.

Finanzielle Entlastung und Hilfe bist zum 21. Lebensjahr

Um Familien bei der Stabilisierung nicht zusätzlich zu belasten, wird der Kostenersatz für unterhaltspflichtige Eltern landesweit einheitlich geregelt, im ersten Jahr um 30 Prozent reduziert und auf Wunsch gestundet, wird weiter mitgeteilt. Verbesserungen bringt das Gesetz auch für sogenannte Care Leaver: Junge Erwachsene können Hilfen künftig bis zum 21.Lebensjahr fortsetzen oder nach einer Beendigung erneut in Anspruch nehmen. Zudem werden die Ausbildungsstandards für Fachkräfte präzisiert und die Zusammenarbeit mit Schulen, Gesundheitseinrichtungen, Polizei und Gerichten intensiviert. „Unser Grundsatz lautet: So viel Unterstützung wie nötig. So viel familiäre Verantwortung wie möglich. Und so viel Schutz wie jedes einzelne Kind braucht“, fasst Reichmann zusammen.

©SPÖ Kärnten „Jedes Kind muss so lange wie möglich zu Hause ruhig schlafen können. Denn nichts und niemand kann Familie ersetzen“, betont Kinder- und Jugendhilfereferent Landesrat Peter Reichmann.

Team Kärnten begrüßt Grundzüge des geplanten Gesetzes

Team Kärnten-Chef Bgm. Gerhard Köfer begrüßt die Grundzüge des geplanten neuen Kinder- und Jugendhilfegesetzes in Kärnten: „Im aktuell vorliegenden Begutachtungsentwurf sind unterschiedliche Forderungen und Inputs des Team Kärnten eingeflossen. Uns geht es vor allem darum, dass Kinder und ihr familiäres Umfeld im Sinne von Prävention frühzeitig die notwendigen Unterstützungsleistungen erhalten. Fremdunterbringungen müssen, wenn möglich, die Ultima Ratio, also das letzte Mittel oder der äußerste Ausweg sein, wenn alle anderen pädagogischen Schritte nicht zum gewünschten Erfolg geführt haben.“ Die Kinder- und Jugendhilfe seit laut Köfer ein besonders sensibler Bereich, dem auch der Gesetzgeber mit dem notwendigen Weitblick und Umsicht begegnen muss: „Im Mittelpunkt muss die Gegenwart und Zukunft jedes einzelnen Kindes und Jugendlichen stehen.“

©zVg. Team Kärnten-Chef Bgm. Gerhard Köfer begrüßt die Grundzüge des geplanten neuen Kinder- und Jugendhilfegesetzes in Kärnten.

GRÜNE: „Wie wird sichergestellt, dass die Kontrollkette künftig funktioniert?“

„Die beiden großen Skandale der Vergangenheit – der Fall Wurst und die Missstände rund um das SOS-Kinderdorf – haben eines ganz deutlich gezeigt: In der Kärntner Kinder- und Jugendhilfe hat die Kontrolle nicht funktioniert. Es gab Warnsignale und Hinweise auf Missstände, aber die zuständigen Stellen haben nicht rechtzeitig reagiert und eingegriffen. Dass so etwas über längere Zeit passieren konnte, zeigt, dass wir es nicht nur mit einzelnen Fehlern, sondern mit einem strukturellen Problem zu tun haben“, sagt Olga Voglauer, Nationalratsabgeordnete und Landessprecherin der Grünen Kärnten. Die Novelle sei zwar ein wichtiger und notwendiger Schritt, lasse aber laut ihr ausgerechnet die entscheidende Frage offen: „Wie wird sichergestellt, dass die Kontrollkette künftig funktioniert?“