Braune Schatten: In den vergangenen Jahren habe in Kärnten vor allem die Aktivität neonazistischer Kleingruppen zugenommen, warnt Rechtsextremismus-Forscher Bernhard Weidinger vom DÖW gegenüber 5 Minuten.

In Kärnten spielten demnach „etablierte Strukturen des deutschnationalen Vereins- und Verbandswesens“ – wie Kärntner Heimatdienst und Kärntner Abwehrkämpferbund – eine „besondere Rolle“, so Weidinger vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (DÖW) auf Anfrage von 5 Minuten.

Identitäre auch in Kärnten aktiv

Zudem sei auch in Kärnten „wiederholt identitärer Aktionismus zu verzeichnen“, der sich ansonsten weitgehend auf Wien und das Wiener Umland beschränkt. Allerdings: Die langjährigen Großereignisse der Szene in Kärnten – Ulrichsbergtreffen, Bleiburg-Gedenkfeier – finden inzwischen „nicht mehr oder nur noch in stark veränderter Form“ statt.

Anstieg um fast 25 Prozent

Österreichweit steigen rechtsextreme Tathandlungen an – allein 2024 um 23 Prozent: Wurden im Jahr 2023 noch 1.208 Taten registriert, waren es 2024 bereits 1.486 Taten. Der Anstieg könne teilweise auf die Verschärfung des Verbotsgesetzes mit 1. Jänner 2024 zurückgeführt werden.