Ärger bei einem St. Veiter Blumenhändler: Aus dem Garten des Betriebs wurden zwei Kaki-Bäume gestohlen. Die Gärtnerei reagiert mit einem Posting in den sozialen Medien.

Ein dreister Diebstahl sorgt aktuell für Unmut bei Blumen Rippitsch. Wie der Betrieb am heutigen Montag, dem 23. November, via Facebook mitteilte, entwendeten Unbekannte zwei Kaki-Bäume direkt aus dem Garten.

Täter wurde beobachtet

Ganz unentdeckt blieb die Aktion allerdings nicht. Das Team wendet sich in seinem Posting direkt an die verantwortliche Person und macht klar: „Du wurdest beobachtet.“ Anstatt sofort zur Polizei zu gehen, setzt der Betrieb vorerst auf eine letzte Chance. Der Täter hat genau eine Woche Zeit, die Bäume zurückzubringen. Passiert das nicht, folgt eine Anzeige.

So sehen die gestohlenen Kaki-Bäume aus

Um die Pflanzen wiederzufinden, bittet Blumen Rippitsch die Community um Mithilfe und das fleißige Teilen des Aufrufs. Die beiden entwendeten Bäume lassen sich durch folgende Merkmale gut erkennen: „Ein Baum war circa 1,80 Meter und einer circa 1,30 Meter groß und jeder Baum hatte eine schöne große Frucht. Im Herbst trägt der Baum nur mehr die Früchte und kein Laub.“ An jedem der beiden Bäume hängt eine große, leuchtend orange Frucht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.11.2026 um 20:05 Uhr aktualisiert