Laut den aktuellen Zahlen der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) sind im Bundesland Kärnten derzeit 12.761 Menschen krankgemeldet. Während grippale Infekte etwas zunehmen, bleibt die echte Grippe stabil.

Wie die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) für die letzte Woche (KW 47) bekannt gab, waren im südlichsten Bundesland insgesamt 12.761 Versicherte arbeitsunfähig gemeldet. In der Woche davor lag dieser Wert noch bei 12.564. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Gesamtzahlen allerdings rückläufig – damals verzeichnete die ÖGK in Kärnten 13.632 Krankenstände.

Krankenstände: Grippale Infekte nehmen in Kärnten zu

Ein genauer Blick auf die Diagnosen zeigt, dass vor allem klassische Verkühlungen für Ausfälle sorgen. In Kärnten wurden 2.919 grippale Infekte registriert – ein Anstieg gegenüber der Vorwoche (2.672 Fälle), aber immer noch unter dem Vorjahreswert von 3.159 Erkrankungen.

Grippefälle bleiben gleich

Bei der echten Grippe (Influenza) blieb die Lage in Kärnten hingegen unverändert: Wie schon in der Vorwoche meldeten die Ärzte genau 29 Fälle. Im Vorjahr waren es zur selben Zeit 28 Meldungen. Einen Anstieg gab es hingegen bei den gemeldeten COVID-19-Krankenständen, die sich von elf auf 27 Fälle mehr als verdoppelten (Vorjahr: 106). Die ÖGK weist jedoch darauf hin, dass COVID-19 seit Juli 2023 nicht mehr meldepflichtig ist und daher deutlich weniger getestet wird. Als ergänzende Orientierung für das tatsächliche Infektionsgeschehen dient das österreichische Abwassermonitoring.

©ÖGK So sehen die Zahlen der Bundesländer der letzten zwei Wochen aus.

ÖGK-Chefarzt rät zu Hygiene und Impfung

Österreichweit liegt die Zahl der Krankenstände mittlerweile bei 264.570 Fällen, wobei vor allem die Influenza-Zahlen bundesweit stark anziehen. ÖGK-Chefarzt Dr. Andreas Krauter appelliert daher an die Bevölkerung, vorzubeugen: „Der Trend steigender Krankenstandszahlen setzt sich auch in der aktuellen Woche fort. Insbesondere bei den grippalen Infekten und den Influenza-Fällen ist ein weiterer Anstieg zu verzeichnen.“ Umso wichtiger sei es, auf bewährte Hygienemaßnahmen zu achten und das kostenlose Influenza-Impfangebot zu nutzen. „Mit einfachen Schutzmaßnahmen kann jede und jeder einen wichtigen Beitrag leisten, um das Infektionsrisiko im Alltag zu senken“, so Krauter.