Ein Zwischenhoch beschert Kärnten am Dienstag strahlenden Sonnenschein. Doch trotz des blauen Himmels bleibt es den ganzen Tag über frisch – und in Unterkärnten startet der Morgen zunächst noch nebelig.

Der Dienstag präsentiert sich in ganz Kärnten von seiner sonnigen Seite. Ein Zwischenhoch setzt sich durch und sorgt landesweit für strahlend sonnige Verhältnisse.

Frostiger Start und Morgennebel in Unterkärnten

Bevor die Sonne das Kommando übernimmt, müssen sich die Kärntner allerdings auf einen verbreitet frostigen Morgen einstellen. „Vor allem in Unterkärnten gibt es zunächst auch regionale Nebel oder flachen Hochnebel“, wissen die Meteorologen der Geosphere Austria. Sobald sich der Frühnebel lichtet, dominiert im ganzen Bundesland ungetrübter Sonnenschein. Warm wird es dadurch jedoch nicht: Es bleibt auch tagsüber kühl, selbst am Nachmittag erreichen die Höchstwerte lediglich ein bis vier Grad.