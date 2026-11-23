Seit fünf Jahrzehnten liefert das Kärntner Institut für Seenforschung (KIS) die wissenschaftlichen Grundlagen für den Schutz der heimischen Gewässer. Mit dem Vortragsabend „Geschichte und Zukunft“ im Kärnten Museum in Klagenfurt ging das Jubiläumsjahr nun zu Ende. Neben Rückblicken auf bedeutende Erkenntnisse stand vor allem eine Frage im Raum: Wie lassen sich junge Menschen künftig für die Gewässerökologie begeistern?

Klimawandel macht Forschung wichtiger denn je

Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger hob die Bedeutung der Einrichtung für das Bundesland hervor: „Unsere Seen sind ein einzigartiger Naturschatz und ein wesentlicher Bestandteil der Lebensqualität in Kärnten.“ Angesichts der Klimaveränderung und neuer ökologischer Herausforderungen sei diese Arbeit heute wichtiger denn je. Deshalb gelte es, moderne Methoden zu nutzen und Nachwuchs für diese Aufgabe zu gewinnen.

Vom kleinen Badesee-Labor zur Umwelt-DNA

Die Wurzeln der Kärntner Seenforschung reichen bis in die 1920er-Jahre zurück. Anfang der 1970er-Jahre entstand am Landesmuseum auf Anregung des Limnologen Ingo Findenegg zunächst ein kleines Labor zur Überwachung der Badeseen. Wegen der wachsenden Aufgaben wurde es 1975 schließlich zum eigenen Institut ausgebaut. Wie stark sich die Methoden seither verändert haben, zeigten vier Fachvorträge am Abend: Gabriele Wieser beleuchtete die Geschichte der Seenforschung im Land. Kurt Traer blickte auf besondere Ereignisse und Anekdoten aus fünf Jahrzehnten zurück. Gunther Vogl stellte mit der Umwelt-DNA (eDNA) eine moderne Methode vor, mit der sich Arten im Wasser neu erfassen lassen. Georg Santner widmete sich der Frage, wie man junge Menschen für Wasser und Ökologie begeistert.

Fokus liegt heute auf Artenvielfalt und Uferzonen

Längst geht es nicht mehr nur um die reine Wasserqualität. Heute untersuchen die Fachleute auch die Folgen des Klimawandels, die Artenvielfalt, Wasserpflanzen, Fischbestände sowie die Entwicklung der Uferzonen. „Die Seenforschung zeigt uns, wie sich unsere Gewässer verändern und wo wir gezielt handeln müssen“, betont Lagger-Pöllinger. Wer tiefer in die aktuellen Daten eintauchen möchte, findet den 40. Kärntner Seenbericht online auf der Website des Landes Kärnten.