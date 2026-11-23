In der Zollfeldhalle in St. Donat drehte sich am Samstag alles um die Rinderzucht. Selbst Kinder unter zehn Jahren führten ihre Kälber vor – und bekamen dafür ein besonderes Andenken überreicht.

Am Samstag ging der Kärntner Jungzüchter Grand Prix in St. Donat über die Bühne. Zahlreiche Jungzüchterinnen und Jungzüchter stellten dabei ihre Kenntnisse in der Rinderzucht unter Beweis

Am Samstag ging der Kärntner Jungzüchter Grand Prix in St. Donat über die Bühne. Zahlreiche Jungzüchterinnen und Jungzüchter stellten dabei ihre Kenntnisse in der Rinderzucht unter Beweis

Ganz im Zeichen des landwirtschaftlichen Nachwuchses stand der 5. Kärntner Jungzüchter Grand Prix, der am Samstag in der Zollfeldhalle in St. Donat über die Bühne ging. Zahlreiche junge Züchter aus ganz Kärnten sowie aus Ost- und Südtirol stellten dabei ihren geschulten Umgang mit Rindern und ihr Fachwissen in der Rinderzucht unter Beweis.

Bambinis im Alter bis zehn Jahre präsentierten Kälber

Ein besonderes Highlight war auch heuer wieder der Bambiniwettbewerb, bei dem die jüngsten Teilnehmer im Alter von bis zu zehn Jahren ihre Kälber vorführten. Landeshauptmann-Stellvertreter und Agrarreferent Martin Gruber (ÖVP) war persönlich vor Ort und gratulierte den Kindern mit einer kleinen Kuhglocke als Preis und Anerkennung ihrer Leistungen. „Es ist schön zu sehen, mit wie viel Begeisterung und Einsatz bereits unsere Jüngsten bei der Sache sind. Der verantwortungsvolle Umgang mit den Tieren, das Wissen über die Landwirtschaft und die Freude an der Rinderzucht beginnen oft schon im Kindesalter“, betonte Gruber. Genau diese Begeisterung gelte es zu fördern, weshalb die Preise für die Bambinis ein kleines Dankeschön und eine schöne Erinnerung an diesen Tag sein sollen.

Fachschulen traten im eigenen Schulwettbewerb an

Der Kärntner Jungzüchter Grand Prix wurde erstmals im Jahr 2015 veranstaltet. Neben dem allgemeinen Jungzüchter- und dem Bambiniwettbewerb stand heuer auch ein eigener Bewerb für die landwirtschaftlichen Fachschulen auf dem Programm. Dabei flossen neben der Exterieurbeurteilung – also der Bewertung des Körperbaus der Tiere – auch ein Quiz sowie die Präsentation der Rinder und der jeweiligen Schule in die Gesamtwertung ein. Den Abschluss bildeten die Champions-Wahl und eine Tombola.

Dank an Organisatoren rund um Obmann Andreas Truppe

Abschließend gratulierte Gruber allen Teilnehmern zu ihren Leistungen und bedankte sich bei den Kärntner Jungzüchtern rund um Obmann Andreas Truppe sowie bei allen Beteiligten für ihr Engagement. „Unsere Landwirtschaft hat nur dann eine Zukunft, wenn wir unserer Jugend eine Zukunft in der Landwirtschaft ermöglichen. Ich wünsche euch weiterhin viel Freude in der Rinderzucht und viel Erfolg auf euren Betrieben“, unterstrich der Agrarreferent.