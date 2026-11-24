Am Sonntag wurde die Freiwillige Feuerwehr Mallnitz um 11:48 Uhr per Sirenenalarm zu einem Baumbrand im Dösental gerufen.

Etwa 150 Meter oberhalb der Konradhütte hatten sowohl ein Baum als auch eine rund fünf Quadratmeter große Fläche Feuer gefangen. Zur Unterstützung wurden zudem die Flughelfer des Bezirks Spittal sowie der Polizeihubschrauber Libelle Kärnten hinzugezogen, welcher zunächst Einsatzmaterial zum Ort des Geschehens transportierte und danach mehrere Löschflüge mit dem Bambi-Bucket absolvierte.

Flugbetrieb eingestellt

Aufgrund sich verschlechternder Wetterbedingungen konnten die Löscharbeiten aus der Luft jedoch nicht fortgesetzt werden. „Aufgrund starken Schneefalls und der damit verbundenen Vereisungsgefahr musste der Flugbetrieb jedoch eingestellt werden. Die Nachlöscharbeiten wurden daraufhin in mühevoller Handarbeit fortgesetzt“, berichten die Einsatzkräfte der Feuerwehr.

Zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort

Um das Feuer vollständig abzulöschen, kamen schließlich Löschrucksäcke zum Einsatz, die an einem ungefähr 200 Meter entfernten Bach befüllt wurden. Insgesamt standen beim Einsatz die Feuerwehr Mallnitz mit den Fahrzeugen RLFA 2000 und KRFA sowie 22 Mitgliedern, fünf Flughelfer aus dem Bezirk Spittal, der Polizeihubschrauber Libelle Kärnten und die Polizei Obervellach im Dienst.