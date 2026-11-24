Am Freitag findet um 10.30 Uhr in der Klagenfurter Khevenhüller-Kaserne die feierliche Kommandoübergabe des Jägerbataillons 25 statt. Im Beisein zahlreicher Gäste aus dem öffentlichen Leben legt der langjährige Bataillonskommandant Oberst Alexander Raszer seine Funktion zurück in die Hände von Brigadier Horst Hofer, dem Kommandanten der 7. Jägerbrigade/Jagdkampf.

Fallschirmsprung rundet feierlichen Rahmen ab

Im Anschluss betraut dieser den Generalstabsoffizier Oberstleutnant Matthias Resch mit der Führung des Verbandes. Den feierlichen Rahmen rundet ein Fallschirmsprung ab, bei dem zehn Springer des einzigen Luftlandeverbandes des Österreichischen Bundesheeres direkt im Kasernenareal landen werden. Oberst Alexander Raszer stand seit Juni 2016 an der Spitze des Jägerbataillons 25 und wechselt mit Anfang Dezember 2026 als stellvertretender Kommandant zur 7. Jägerbrigade/Jagdkampf, wo er auf den in den Ruhestand tretenden Oberst Bernhard Köffel folgt. Sein Nachfolger an der Bataillonsspitze, der 1984 in Saalfelden geborene, in Wien lebende und verheiratete zweifache Familienvater Oberstleutnant Matthias Resch, übernimmt das Kommando ab 1. Dezember im Rahmen seiner Truppenverwendung für ein Jahr.

7.350 Soldatinnen und Soldaten

Das Jägerbataillon 25 ist Teil der in der Klagenfurter Georg-Goëss-Kaserne beheimateten 7. Jägerbrigade/Jagdkampf. Als eines der zwei wesentlichen Kommanden in Kärnten untersteht die Brigade seit 2021 der Direktion Einsatz in Graz und trägt mit ihren Verbänden – darunter auch den seit diesem Jahr eingegliederten Miliz-Jägerbataillonen Oberösterreich und Kärnten – die Verantwortung für rund 7.350 Soldatinnen und Soldaten in insgesamt vier Bundesländern.